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В Краснодарском крае назвали самые необычные имена новорожденных - РИА Новости, 18.01.2024
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19:10 18.01.2024 (обновлено: 19:22 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/imya-1922201950.html
В Краснодарском крае назвали самые необычные имена новорожденных
В Краснодарском крае назвали самые необычные имена новорожденных - РИА Новости, 18.01.2024
В Краснодарском крае назвали самые необычные имена новорожденных
ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена 2023 года, среди них Люцифер, Бриллиант и Валькирия. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:10
2024-01-18T19:22
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена 2023 года, среди них Люцифер, Бриллиант и Валькирия. "В 2023 году органами ЗАГС края зарегистрированы рождения мальчиков со следующими необычными именами: Азо, Алтай, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Данте, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Люцифер, Македон, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родомир, Родослав, Светогор, Север, Червоня, Ярополк", - сообщили в социальной сети учреждения. Среди необычных имён для девочек называют такие, как Валькирия, Епраксия, Ефросинья, Златогора, Камелия, Кармен, Катрин, Лучезара, Магдалина, Матрона, Минель, Мираславья, Наташенька, Нионелла, Ноэми, Павлина, Родослава, Тифани, Феврония, Хрусталина, Юкка и Яромира.
https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html
краснодарский край
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краснодарский край, общество
Краснодарский край, Общество
В Краснодарском крае назвали самые необычные имена новорожденных

Новорожденному мальчику в Краснодарском крае дали имя Люцифер

© Фото : PexelsНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Pexels
Новорожденный. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена 2023 года, среди них Люцифер, Бриллиант и Валькирия.
"В 2023 году органами ЗАГС края зарегистрированы рождения мальчиков со следующими необычными именами: Азо, Алтай, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Данте, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Люцифер, Македон, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родомир, Родослав, Светогор, Север, Червоня, Ярополк", - сообщили в социальной сети учреждения.
Среди необычных имён для девочек называют такие, как Валькирия, Епраксия, Ефросинья, Златогора, Камелия, Кармен, Катрин, Лучезара, Магдалина, Матрона, Минель, Мираславья, Наташенька, Нионелла, Ноэми, Павлина, Родослава, Тифани, Феврония, Хрусталина, Юкка и Яромира.
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Краснодарский крайОбщество
 
 
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