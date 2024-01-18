https://ria.ru/20240118/ii-1922012799.html

В Японии лауреат литературной премии призналась в применении ChatGPT

В Японии лауреат литературной премии призналась в применении ChatGPT - РИА Новости, 18.01.2024

В Японии лауреат литературной премии призналась в применении ChatGPT

Лауреат самой престижной японской литературной премии Акутагавы за текущий год, 33-летняя Риэ Кудан призналась, что около 5% предложений в ее романе-победителе... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:49

2024-01-18T10:49

2024-01-18T10:49

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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Лауреат самой престижной японской литературной премии Акутагавы за текущий год, 33-летняя Риэ Кудан призналась, что около 5% предложений в ее романе-победителе "Токийская башня сочувствия" ("Tokyo-to Dojo-to" ("Sympathy Tower Tokyo") были сгенерированы искусственным интеллектом и включены в текст без изменений. "Этот роман был написан с использованием технологий искусственного интеллекта по генерации текста, таких как ChatGPT. Около, пожалуй, 5% предложений, которые в тексте были сгенерированы искусственными интеллектом и использованы без изменений. В последующем я бы также хотела бы продолжать использовать технологии, чтобы, применяя их, еще больше развить свое творчество", - отметила автор. Запись пресс-конференции Риэ Кудан доступна на канале телеканала Nippon TV в Youtube. Писательница родилась 27 сентября 1990 года в префектуре Сайтама. Это уже ее вторая номинация на престижную премию Акутагавы. Первая была в 2021 году с романом "Школьница". Согласно данным СМИ, действие романа-победителя "Токийская башня сочувствия" проходит в будущем, где в токийском парке в Синдзюку строится башня-небоскореб, предназначенная для комфортабельного размещения преступников на основании теории о том, что "преступники – это люди, которые заслуживают сочувствия". Роман повествует о женщине-архитекторе, которая недовольна такой толерантностью общества и увеличивающегося присутствия технологий генеративного искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20231105/ii-1907575007.html

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технологии, япония, сайтама (город), в мире