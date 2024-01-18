https://ria.ru/20240118/gorod-1922091743.html

Россиянам предложили выбрать самый популярный город страны

Россиянам предложили выбрать самый популярный город страны - РИА Новости, 18.01.2024

Россиянам предложили выбрать самый популярный город страны

В День цифровизации стартовал конкурс "Слушай города" на самый популярный город страны по версии жителей России, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:03

2024-01-18T15:03

2024-01-18T15:03

россия

вэб.рф (вэб)

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экономика

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В День цифровизации стартовал конкурс "Слушай города" на самый популярный город страны по версии жителей России, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.Город, набравший наибольшее количество комментариев, получит уникальный трек от популярной группы "Моя Мишель", который будет написан на основе музыки, созданной нейросетью, говорится в сообщении."Совместно со Сколтехом мы создали музыкальную карту России. Этот проект призван повысить интерес со стороны туристов к тому, чтобы открывать для себя новые города и регионы нашей страны. При помощи конкурса с VK Музыка мы также привлекаем в проект активных горожан, которым не безразлична жизнь их родного города. Какой город самый популярный узнаем по итогам конкурса в марте", - сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого приводятся в сообщении.Старт проекту дали фронтмены группы "Моя Мишель" Таня Ткачук и Паша Шевчук. Музыканты провели встречу с начинающими музыкантами. Участники мероприятия поприветствовали группу, исполнив а-капелла припев из песни "Зима в сердце", узнали о том, как группа начинала свой творческий путь, какой музыкой вдохновляется солистка Таня Ткачук, получили советы, как продвигать свое творчество молодым артистам."Нейросеть развивается, становится интереснее и любопытные и иногда, слыша какой-то фрагмент, появляются идеи, как с этим можно взаимодействовать, дорабатывать. Наши идеи пока вне конкуренции в плане творчества, но наблюдаем за развитием искусственного интеллекта с интересом", - цитирует пресс-служба слова Павло Шевчука.Таня Ткачук надеется на победу в конкурсе городов Дальнего Востока. "Я конечно буду болеть за города Дальнего Востока. Очень хочется написать музыку для своих. Но победителя определят люди", - сказала Ткачук, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240115/kachestvo_zhizni-1921450730.html

https://ria.ru/20231225/forum-1917871831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), города, общество, экономика