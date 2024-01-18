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Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский
Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский - РИА Новости, 18.01.2024
Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский
Театральный критик, драматург, создатель и главный редактор театрального журнала Валерий Семеновский скончался на 72-м году жизни, сообщили в Telegram... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:24
2024-01-18T10:24
2024-01-18T10:24
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Театральный критик, драматург, создатель и главный редактор театрального журнала Валерий Семеновский скончался на 72-м году жизни, сообщили в Telegram российского института театрального искусства (ГИТИС). "Не стало Валерия Оскаровича Семеновского. Замечательный, блестящий театральный критик и драматург, создатель и главный редактор театрального журнала "Московский наблюдатель", который в 90-е собрал почти всех мэтров российской театральной критики и театроведения и одновременно дал площадку молодым, публиковавшим здесь свои первые статьи", - говорится в сообщении института. В ГИТИСе добавили, Семеновский был учителем многих театральных критиков. Валерий Семеновский родился 5 июля 1952 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат премии имени Александра Кугеля. Лауреат премии "Театральный роман".
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новости культуры, гитис
Культура, Новости культуры, ГИТИС
Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский
ГИТИС: на 72-м году жизни умер театральный критик Валерий Семеновский