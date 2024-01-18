https://ria.ru/20240118/gitis-1922007420.html

Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский

Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский - РИА Новости, 18.01.2024

Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский

Театральный критик, драматург, создатель и главный редактор театрального журнала Валерий Семеновский скончался на 72-м году жизни, сообщили в Telegram... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:24

2024-01-18T10:24

2024-01-18T10:24

культура

новости культуры

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922006129_65:0:2415:1322_1920x0_80_0_0_50a09426c92e850e2e821fa020899123.png

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Театральный критик, драматург, создатель и главный редактор театрального журнала Валерий Семеновский скончался на 72-м году жизни, сообщили в Telegram российского института театрального искусства (ГИТИС). "Не стало Валерия Оскаровича Семеновского. Замечательный, блестящий театральный критик и драматург, создатель и главный редактор театрального журнала "Московский наблюдатель", который в 90-е собрал почти всех мэтров российской театральной критики и театроведения и одновременно дал площадку молодым, публиковавшим здесь свои первые статьи", - говорится в сообщении института. В ГИТИСе добавили, Семеновский был учителем многих театральных критиков. Валерий Семеновский родился 5 июля 1952 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат премии имени Александра Кугеля. Лауреат премии "Театральный роман".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, гитис