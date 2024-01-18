https://ria.ru/20240118/gaz-1921986202.html

В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей

В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей - РИА Новости, 18.01.2024

В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:56

2024-01-18T08:56

2024-01-18T09:18

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."В результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием в частном жилом доме по улице Газопроводная в городе Махачкале пострадали пять человек, из них трое детей. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что дом одноэтажный, разрушений нет, но выбиты окна. Пострадавшие доставлены в больницы.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

махачкала

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)