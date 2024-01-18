https://ria.ru/20240118/gaz-1921986202.html
В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей
В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей - РИА Новости, 18.01.2024
В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:56
2024-01-18T08:56
2024-01-18T09:18
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."В результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием в частном жилом доме по улице Газопроводная в городе Махачкале пострадали пять человек, из них трое детей. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что дом одноэтажный, разрушений нет, но выбиты окна. Пострадавшие доставлены в больницы.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей
При взрыве газа в частном доме в Махачкале пострадали пять человек
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"В результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием в частном жилом доме по улице Газопроводная в городе Махачкале пострадали пять человек, из них трое детей. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дом одноэтажный, разрушений нет, но выбиты окна. Пострадавшие доставлены в больницы.
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