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Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2024
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Новости Подмосковья
 
15:15 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/gas-1922127082.html
Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году
Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2024
Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году
В Московской области проложат более 260 километров новых сетей для газификации 70 сел и деревень, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:15
2024-01-18T15:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области проложат более 260 километров новых сетей для газификации 70 сел и деревень, сообщил телеканал "360".По губернаторской программе планируется подключить к газоснабжению 10 тысяч человек. Как уточнили в компании "Мособлгаз", которая и будет заниматься строительством сетей, в проект войдут 30 городских округов региона.Узнать подробнее, какие именно населенные пункты включили в программу, можно на карте "Мособлгаза". Данный проект рассчитан до 2030 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМонтаж газопровода в частном секторе Новосибирска
Монтаж газопровода в частном секторе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области проложат более 260 километров новых сетей для газификации 70 сел и деревень, сообщил телеканал "360".
По губернаторской программе планируется подключить к газоснабжению 10 тысяч человек. Как уточнили в компании "Мособлгаз", которая и будет заниматься строительством сетей, в проект войдут 30 городских округов региона.
Узнать подробнее, какие именно населенные пункты включили в программу, можно на карте "Мособлгаза". Данный проект рассчитан до 2030 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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