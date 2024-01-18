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Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году
Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2024
Газовые сети появятся еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году
В Московской области проложат более 260 километров новых сетей для газификации 70 сел и деревень, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:15
2024-01-18T15:15
2024-01-18T15:15
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области проложат более 260 километров новых сетей для газификации 70 сел и деревень, сообщил телеканал "360".По губернаторской программе планируется подключить к газоснабжению 10 тысяч человек. Как уточнили в компании "Мособлгаз", которая и будет заниматься строительством сетей, в проект войдут 30 городских округов региона.Узнать подробнее, какие именно населенные пункты включили в программу, можно на карте "Мособлгаза". Данный проект рассчитан до 2030 года.
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