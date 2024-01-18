https://ria.ru/20240118/gadanie-1922013202.html

Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение

Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение - РИА Новости, 18.01.2024

Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) раскритиковал гадание, которое... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:50

2024-01-18T10:50

2024-01-18T10:50

религия

иордан

иисус христос

русская православная церковь

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) раскритиковал гадание, которое практикуют накануне Крещения. В пятницу, 19 января в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. В крещенский сочельник когда-то была распространена традиция гадать, встречающаяся и сегодня. "Наша задача – это, как бы это сказать, жесткое, пренебрежительное отношение к суевериям. Если позволите, такую аналогию проведу: если человек чем-то болен, то его нужно лечить, но бывает ипохондрия, когда человек заморочит себе голову болезнями, очень много на них обращает внимание. Ну поболит и пройдет: не волнуйся, не бери в голову. То же самое у нас и по отношению к суевериям и предрассудкам: их надо преодолевать. Гадание? Не надо этим заниматься. Взор это все, бред сивой кобылы, как и гороскопы. Но через колено никого не ломаем: хотите – дело ваше", – сказал Маркиш РИА Новости в крещенский сочельник.

https://radiosputnik.ru/20240117/kreschenie-1921676864.html

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иордан, иисус христос, русская православная церковь, крещение господне