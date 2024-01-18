Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение
Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДевушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) раскритиковал гадание, которое практикуют накануне Крещения.
В пятницу, 19 января в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. В крещенский сочельник когда-то была распространена традиция гадать, встречающаяся и сегодня.
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"Наша задача – это, как бы это сказать, жесткое, пренебрежительное отношение к суевериям. Если позволите, такую аналогию проведу: если человек чем-то болен, то его нужно лечить, но бывает ипохондрия, когда человек заморочит себе голову болезнями, очень много на них обращает внимание. Ну поболит и пройдет: не волнуйся, не бери в голову. То же самое у нас и по отношению к суевериям и предрассудкам: их надо преодолевать. Гадание? Не надо этим заниматься. Взор это все, бред сивой кобылы, как и гороскопы. Но через колено никого не ломаем: хотите – дело ваше", – сказал Маркиш РИА Новости в крещенский сочельник.