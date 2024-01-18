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Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20 - РИА Новости, 18.01.2024
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13:47 18.01.2024 (обновлено: 13:49 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/g20-1922092846.html
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20 - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в конце февраля посетит Бразилию для участия в министерской встрече G20. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:47
2024-01-18T13:49
в мире
бразилия
россия
сергей лавров
большая двадцатка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в конце февраля посетит Бразилию для участия в министерской встрече G20. "Буду в Бразилии снова. Там в конце февраля пройдет министерская встреча "группы двадцати". В связи с этой поездкой мы планируем и посещение ряда других латиноамериканских стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html
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в мире, бразилия, россия, сергей лавров, большая двадцатка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Бразилия, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20

Лавров заявил, что посетит министерскую встречу G20 в Бразилии в конце февраля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в конце февраля посетит Бразилию для участия в министерской встрече G20.
"Буду в Бразилии снова. Там в конце февраля пройдет министерская встреча "группы двадцати". В связи с этой поездкой мы планируем и посещение ряда других латиноамериканских стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
Бразилиа - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию
14 января, 08:13
 
В миреБразилияРоссияСергей ЛавровБольшая двадцаткаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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