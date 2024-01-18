https://ria.ru/20240118/g20-1922092846.html

Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20

Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20 - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в конце февраля посетит Бразилию для участия в министерской встрече G20. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:47

2024-01-18T13:47

2024-01-18T13:49

в мире

бразилия

россия

сергей лавров

большая двадцатка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в конце февраля посетит Бразилию для участия в министерской встрече G20. "Буду в Бразилии снова. Там в конце февраля пройдет министерская встреча "группы двадцати". В связи с этой поездкой мы планируем и посещение ряда других латиноамериканских стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бразилия, россия, сергей лавров, большая двадцатка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)