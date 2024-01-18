https://ria.ru/20240118/g20-1922092846.html
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20 - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в конце февраля посетит Бразилию для участия в министерской встрече G20. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:47
2024-01-18T13:47
2024-01-18T13:49
в мире
бразилия
россия
сергей лавров
большая двадцатка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в конце февраля посетит Бразилию для участия в министерской встрече G20. "Буду в Бразилии снова. Там в конце февраля пройдет министерская встреча "группы двадцати". В связи с этой поездкой мы планируем и посещение ряда других латиноамериканских стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, россия, сергей лавров, большая двадцатка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Бразилия, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров в феврале поедет в Бразилию на министерскую встречу G20
Лавров заявил, что посетит министерскую встречу G20 в Бразилии в конце февраля