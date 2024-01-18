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Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи - РИА Новости, 18.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:51 18.01.2024 (обновлено: 14:01 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/fotografiya-1922059635.html
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи - РИА Новости, 18.01.2024
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи
Старинную фотографию 1930-х годов, пропавшую из Государственной Третьяковской галереи, нашли на аукционе Клуба коллекционеров графики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:51
2024-01-18T14:01
елизавета петровна (императрица)
третьяковская галерея
происшествия
культура
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Старинную фотографию 1930-х годов, пропавшую из Государственной Третьяковской галереи, нашли на аукционе Клуба коллекционеров графики, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи. "На фотографии 1930-х годов изображена картина XVIII века по мотивам известного произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком". Единственный оригинальный снимок исчез, когда галерея работала в режиме библиотеки и выдавала отпечатки на дом. Фотография стала одним из лотов на торгах аукционного дома Клуба коллекционеров графики, где ее заметили сотрудники Третьяковской галереи", - говорится в сообщении. Отмечается, что атрибутировать артефакт удалось по треугольному штампу синего цвета на оборотной стороне и надписям того времени. В фотоархиве музея также сохранился стеклянный негатив размером 18х24 сантиметра 1930-х годов. Снимок был сделан и напечатан в то же время сотрудниками фотолаборатории Третьяковской галереи. Согласно записям инвентарной книги, автором картины являлся неизвестный крепостной художник. Она поступила в галерею из Кустарного музея для участия в "Опытной марксистской экспозиции", а в 1936 году была возвращена обратно. "Много лет отдел работал в режиме библиотеки, выдавая "рабочие отпечатки" на дом сотрудникам и сторонним исследователям. Фотографии надо было возвращать, но не все это сделали своевременно. Данный снимок вернулся к нам довольно необычным путем. Заметив его случайно на аукционе "Клуба коллекционеров графики", мы были несколько растеряны. Тревоги добавляло то, что мы обнаружили этот факт за несколько часов до начала торгов. В ответ на наше обращение аукцион снял лот с продажи и предложил его вернуть в фонд галереи", - рассказал старший научный сотрудник фотоархива Третьяковской галереи Никита Ерофеев, слова которого приводит пресс-служба. Он от имени коллектива фотоархива галереи выразил "искреннюю благодарность "Клубу коллекционеров графики" и его основателю Сергею Подстаницкому за возвращение фотографии".Научно-справочный отдел фотокиноматериалов был сформирован как фотоархив в структуре Третьяковской галереи в середине 1910-х годов. В архиве хранятся фотографии по видам изобразительного искусства и хронологии: древнерусская живопись, фрески, живопись и графика XVIII, XIX, начала XX века, советский период, скульптура, гравюра, портретная миниатюра, выделены западноевропейское искусство и архитектура. Самостоятельный раздел образуют историко-документальные материалы – экспозиции музея и выставок, события из жизни галереи, фотопортреты художников и деятелей культуры.
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елизавета петровна (императрица), третьяковская галерея, происшествия
Елизавета Петровна (императрица), Третьяковская галерея, Происшествия, Культура
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи

Старинную фотографию, пропавшую из Третьяковской галереи, нашли на аукционе

© РИА НовостиСтаринная фотография 1930-х годов, пропавшая из Государственной Третьяковской галереи
Старинная фотография 1930-х годов, пропавшая из Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости
Старинная фотография 1930-х годов, пропавшая из Государственной Третьяковской галереи
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Старинную фотографию 1930-х годов, пропавшую из Государственной Третьяковской галереи, нашли на аукционе Клуба коллекционеров графики, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи.
«
"На фотографии 1930-х годов изображена картина XVIII века по мотивам известного произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком". Единственный оригинальный снимок исчез, когда галерея работала в режиме библиотеки и выдавала отпечатки на дом. Фотография стала одним из лотов на торгах аукционного дома Клуба коллекционеров графики, где ее заметили сотрудники Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что атрибутировать артефакт удалось по треугольному штампу синего цвета на оборотной стороне и надписям того времени. В фотоархиве музея также сохранился стеклянный негатив размером 18х24 сантиметра 1930-х годов. Снимок был сделан и напечатан в то же время сотрудниками фотолаборатории Третьяковской галереи.
Согласно записям инвентарной книги, автором картины являлся неизвестный крепостной художник. Она поступила в галерею из Кустарного музея для участия в "Опытной марксистской экспозиции", а в 1936 году была возвращена обратно.
"Много лет отдел работал в режиме библиотеки, выдавая "рабочие отпечатки" на дом сотрудникам и сторонним исследователям. Фотографии надо было возвращать, но не все это сделали своевременно. Данный снимок вернулся к нам довольно необычным путем. Заметив его случайно на аукционе "Клуба коллекционеров графики", мы были несколько растеряны. Тревоги добавляло то, что мы обнаружили этот факт за несколько часов до начала торгов. В ответ на наше обращение аукцион снял лот с продажи и предложил его вернуть в фонд галереи", - рассказал старший научный сотрудник фотоархива Третьяковской галереи Никита Ерофеев, слова которого приводит пресс-служба.
Он от имени коллектива фотоархива галереи выразил "искреннюю благодарность "Клубу коллекционеров графики" и его основателю Сергею Подстаницкому за возвращение фотографии".
Научно-справочный отдел фотокиноматериалов был сформирован как фотоархив в структуре Третьяковской галереи в середине 1910-х годов. В архиве хранятся фотографии по видам изобразительного искусства и хронологии: древнерусская живопись, фрески, живопись и графика XVIII, XIX, начала XX века, советский период, скульптура, гравюра, портретная миниатюра, выделены западноевропейское искусство и архитектура. Самостоятельный раздел образуют историко-документальные материалы – экспозиции музея и выставок, события из жизни галереи, фотопортреты художников и деятелей культуры.
 
КультураЕлизавета Петровна (императрица)Третьяковская галереяПроисшествия
 
 
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