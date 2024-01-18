https://ria.ru/20240118/fotografiya-1922059635.html
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи - РИА Новости, 18.01.2024
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи
Старинную фотографию 1930-х годов, пропавшую из Государственной Третьяковской галереи, нашли на аукционе Клуба коллекционеров графики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:51
2024-01-18T12:51
2024-01-18T14:01
елизавета петровна (императрица)
третьяковская галерея
происшествия
культура
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Старинную фотографию 1930-х годов, пропавшую из Государственной Третьяковской галереи, нашли на аукционе Клуба коллекционеров графики, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи. "На фотографии 1930-х годов изображена картина XVIII века по мотивам известного произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком". Единственный оригинальный снимок исчез, когда галерея работала в режиме библиотеки и выдавала отпечатки на дом. Фотография стала одним из лотов на торгах аукционного дома Клуба коллекционеров графики, где ее заметили сотрудники Третьяковской галереи", - говорится в сообщении. Отмечается, что атрибутировать артефакт удалось по треугольному штампу синего цвета на оборотной стороне и надписям того времени. В фотоархиве музея также сохранился стеклянный негатив размером 18х24 сантиметра 1930-х годов. Снимок был сделан и напечатан в то же время сотрудниками фотолаборатории Третьяковской галереи. Согласно записям инвентарной книги, автором картины являлся неизвестный крепостной художник. Она поступила в галерею из Кустарного музея для участия в "Опытной марксистской экспозиции", а в 1936 году была возвращена обратно. "Много лет отдел работал в режиме библиотеки, выдавая "рабочие отпечатки" на дом сотрудникам и сторонним исследователям. Фотографии надо было возвращать, но не все это сделали своевременно. Данный снимок вернулся к нам довольно необычным путем. Заметив его случайно на аукционе "Клуба коллекционеров графики", мы были несколько растеряны. Тревоги добавляло то, что мы обнаружили этот факт за несколько часов до начала торгов. В ответ на наше обращение аукцион снял лот с продажи и предложил его вернуть в фонд галереи", - рассказал старший научный сотрудник фотоархива Третьяковской галереи Никита Ерофеев, слова которого приводит пресс-служба. Он от имени коллектива фотоархива галереи выразил "искреннюю благодарность "Клубу коллекционеров графики" и его основателю Сергею Подстаницкому за возвращение фотографии".Научно-справочный отдел фотокиноматериалов был сформирован как фотоархив в структуре Третьяковской галереи в середине 1910-х годов. В архиве хранятся фотографии по видам изобразительного искусства и хронологии: древнерусская живопись, фрески, живопись и графика XVIII, XIX, начала XX века, советский период, скульптура, гравюра, портретная миниатюра, выделены западноевропейское искусство и архитектура. Самостоятельный раздел образуют историко-документальные материалы – экспозиции музея и выставок, события из жизни галереи, фотопортреты художников и деятелей культуры.
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елизавета петровна (императрица), третьяковская галерея, происшествия
Елизавета Петровна (императрица), Третьяковская галерея, Происшествия, Культура
Найдена старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи
Старинную фотографию, пропавшую из Третьяковской галереи, нашли на аукционе
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Старинную фотографию 1930-х годов, пропавшую из Государственной Третьяковской галереи, нашли на аукционе Клуба коллекционеров графики, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи.
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"На фотографии 1930-х годов изображена картина XVIII века по мотивам известного произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком". Единственный оригинальный снимок исчез, когда галерея работала в режиме библиотеки и выдавала отпечатки на дом. Фотография стала одним из лотов на торгах аукционного дома Клуба коллекционеров графики, где ее заметили сотрудники Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что атрибутировать артефакт удалось по треугольному штампу синего цвета на оборотной стороне и надписям того времени. В фотоархиве музея также сохранился стеклянный негатив размером 18х24 сантиметра 1930-х годов. Снимок был сделан и напечатан в то же время сотрудниками фотолаборатории Третьяковской галереи.
Согласно записям инвентарной книги, автором картины являлся неизвестный крепостной художник. Она поступила в галерею из Кустарного музея для участия в "Опытной марксистской экспозиции", а в 1936 году была возвращена обратно.
"Много лет отдел работал в режиме библиотеки, выдавая "рабочие отпечатки" на дом сотрудникам и сторонним исследователям. Фотографии надо было возвращать, но не все это сделали своевременно. Данный снимок вернулся к нам довольно необычным путем. Заметив его случайно на аукционе "Клуба коллекционеров графики", мы были несколько растеряны. Тревоги добавляло то, что мы обнаружили этот факт за несколько часов до начала торгов. В ответ на наше обращение аукцион снял лот с продажи и предложил его вернуть в фонд галереи", - рассказал старший научный сотрудник фотоархива Третьяковской галереи Никита Ерофеев, слова которого приводит пресс-служба.
Он от имени коллектива фотоархива галереи выразил "искреннюю благодарность "Клубу коллекционеров графики" и его основателю Сергею Подстаницкому за возвращение фотографии".
Научно-справочный отдел фотокиноматериалов был сформирован как фотоархив в структуре Третьяковской галереи в середине 1910-х годов. В архиве хранятся фотографии по видам изобразительного искусства и хронологии: древнерусская живопись, фрески, живопись и графика XVIII, XIX, начала XX века, советский период, скульптура, гравюра, портретная миниатюра, выделены западноевропейское искусство и архитектура. Самостоятельный раздел образуют историко-документальные материалы – экспозиции музея и выставок, события из жизни галереи, фотопортреты художников и деятелей культуры.