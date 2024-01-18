https://ria.ru/20240118/filippiny-1922105139.html

На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня

На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня - РИА Новости, 18.01.2024

На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня

По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали из-за оползня, вызванных сильными дождями на южном филиппинском острове Минданао, передает в четверг... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:19

2024-01-18T14:19

2024-01-18T14:29

в мире

филиппины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313205_0:99:3081:1832_1920x0_80_0_0_29d54552dbfe42983678b9a12699a09b.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали из-за оползня, вызванных сильными дождями на южном филиппинском острове Минданао, передает в четверг местное издание News Line Philippines. По его данным, в результате сошедшего из-за сильных дождей оползня примерно в 12 часов по местному времени (07.00) в четверг оползня в районе добычи полезных ископаемых в городе Монкайо провинции Давао-де-Оро по меньшей мере погибли семь человек, включая детей. Еще два человека пострадали, есть пропавшие без вести. Как уточняют местные власти, поисково-спасательные операции были временно приостановлены из-за продолжающихся дождей. Они были вызваны резкой сменой направления ветра и северо-западным муссоном.

https://ria.ru/20240115/kolumbiya-1921361984.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины