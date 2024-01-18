https://ria.ru/20240118/filippiny-1922105139.html
На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня
На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня - РИА Новости, 18.01.2024
На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня
По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали из-за оползня, вызванных сильными дождями на южном филиппинском острове Минданао, передает в четверг... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:19
2024-01-18T14:19
2024-01-18T14:29
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали из-за оползня, вызванных сильными дождями на южном филиппинском острове Минданао, передает в четверг местное издание News Line Philippines. По его данным, в результате сошедшего из-за сильных дождей оползня примерно в 12 часов по местному времени (07.00) в четверг оползня в районе добычи полезных ископаемых в городе Монкайо провинции Давао-де-Оро по меньшей мере погибли семь человек, включая детей. Еще два человека пострадали, есть пропавшие без вести. Как уточняют местные власти, поисково-спасательные операции были временно приостановлены из-за продолжающихся дождей. Они были вызваны резкой сменой направления ветра и северо-западным муссоном.
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в мире, филиппины
На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня
News Line Philippines: в результате оползня на Филиппинах погибли семь человек