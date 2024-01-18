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Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС - РИА Новости, 18.01.2024
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15:45 18.01.2024 (обновлено: 16:31 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/evrosoyuz-1922135429.html
Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС
Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС - РИА Новости, 18.01.2024
Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС
Депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:45
2024-01-18T16:31
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей". Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. "Европарламент подчеркивает важную роль председательства в Совете ЕС в продвижении работы Совета над законодательством ЕС, обеспечении преемственности повестки союза и представлении Совета в отношениях с другими институтами ЕС; и задается вопросом, сможет ли венгерское правительство надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая его несоблюдение законодательства и ценностей ЕС, а также принципа добросовестного сотрудничества", - указывается в резолюции ЕП. Депутаты также призвали ЕС "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры. Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии. Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан может временно занять пост президента Евросовета в случае, если лидеры ЕС не смогут своевременно избрать преемника Шарлю Мишелю, ранее заявившему о желании баллотироваться в Европарламент нового созыва и намерении в связи с этим досрочно покинуть кресло президента Евросовета. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что считает себя национальным политиком, сотрудничает с Брюсселем, но не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в институтах ЕС, считает своим полем деятельности только Венгрию. При этом, по словам Орбана, Венгрия ставит цель в ходе очередного председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года стать "хорошим медиатором" между остальными членами сообщества.
https://ria.ru/20240116/slovakiya-1921717893.html
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в мире, венгрия, бельгия, виктор орбан, евросоюз, европарламент, евросовет
В мире, Венгрия, Бельгия, Виктор Орбан, Евросоюз, Европарламент, Евросовет
Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС

Депутаты ЕП выразили сомнение в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей".
Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались.
"Европарламент подчеркивает важную роль председательства в Совете ЕС в продвижении работы Совета над законодательством ЕС, обеспечении преемственности повестки союза и представлении Совета в отношениях с другими институтами ЕС; и задается вопросом, сможет ли венгерское правительство надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая его несоблюдение законодательства и ценностей ЕС, а также принципа добросовестного сотрудничества", - указывается в резолюции ЕП.
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Депутаты также призвали ЕС "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры.
Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии. Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан может временно занять пост президента Евросовета в случае, если лидеры ЕС не смогут своевременно избрать преемника Шарлю Мишелю, ранее заявившему о желании баллотироваться в Европарламент нового созыва и намерении в связи с этим досрочно покинуть кресло президента Евросовета.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что считает себя национальным политиком, сотрудничает с Брюсселем, но не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в институтах ЕС, считает своим полем деятельности только Венгрию. При этом, по словам Орбана, Венгрия ставит цель в ходе очередного председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года стать "хорошим медиатором" между остальными членами сообщества.
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