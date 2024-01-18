https://ria.ru/20240118/evraziya-1922025556.html

Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии

Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии

Вопросы безопасности в Евразии должны решаться без внерегиональных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:28

2024-01-18T11:28

2024-01-18T11:39

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопросы безопасности в Евразии должны решаться без внерегиональных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Помимо взаимовыгодных экономических проектов, конечно, важно обеспечивать на этой основе независимо от других факторов военно-политическую безопасность в Евразии. Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы, так сказать, со своим уставом", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров