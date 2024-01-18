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Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии - РИА Новости, 18.01.2024
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11:28 18.01.2024 (обновлено: 11:39 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/evraziya-1922025556.html
Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии
Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии
Вопросы безопасности в Евразии должны решаться без внерегиональных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:28
2024-01-18T11:39
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопросы безопасности в Евразии должны решаться без внерегиональных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Помимо взаимовыгодных экономических проектов, конечно, важно обеспечивать на этой основе независимо от других факторов военно-политическую безопасность в Евразии. Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы, так сказать, со своим уставом", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html
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в мире, сергей лавров
В мире, Сергей Лавров
Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии

Лавров призвал решать вопросы безопасности в Евразии без внерегиональных игроков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопросы безопасности в Евразии должны решаться без внерегиональных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Помимо взаимовыгодных экономических проектов, конечно, важно обеспечивать на этой основе независимо от других факторов военно-политическую безопасность в Евразии. Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы, так сказать, со своим уставом", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
2024 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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3 января, 08:00
 
В миреСергей Лавров
 
 
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