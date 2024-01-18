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Эстония утвердила проект о денонсации договора с Россией о правовой помощи - РИА Новости, 18.01.2024
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12:18 18.01.2024 (обновлено: 12:24 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/estoniya-1922047340.html
Эстония утвердила проект о денонсации договора с Россией о правовой помощи
Эстония утвердила проект о денонсации договора с Россией о правовой помощи - РИА Новости, 18.01.2024
Эстония утвердила проект о денонсации договора с Россией о правовой помощи
Правительство Эстонии утвердило законопроект о денонсации договора с Россией о правовой помощи, сообщает пресс-служба эстонского кабинета министров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:18
2024-01-18T12:24
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии утвердило законопроект о денонсации договора с Россией о правовой помощи, сообщает пресс-служба эстонского кабинета министров. "Правительство утвердило законопроект о денонсации договора между Эстонией и Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Решение о расторжении договора должен будет утвердить парламент Эстонии", - говорится в сообщении. Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, предусматривает упрощенную процедуру по ряду правовых вопросов. Помимо признания судебных решений, договор о юридической помощи также предусматривает запросы о доставке документов и сотрудничество в уголовных делах. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, обязательным условием заключения договора о правовой помощи является доверие к юридической системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие договора прекращается. Правительство отмечает, что денонсация соглашения о правовой помощи не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией и по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет следить за действиями Эстонии по денонсации договора и действия российской стороны будут зависеть от того, как в Эстонии реализуют свои намерения на практике.
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в мире, эстония, россия, мария захарова
В мире, Эстония, Россия, Мария Захарова
Эстония утвердила проект о денонсации договора с Россией о правовой помощи

Кабмин Эстонии утвердил проект о денонсации договора с РФ о правовой помощи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрохожая у здания посольства Эстонии в Москве
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии утвердило законопроект о денонсации договора с Россией о правовой помощи, сообщает пресс-служба эстонского кабинета министров.
«
"Правительство утвердило законопроект о денонсации договора между Эстонией и Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Решение о расторжении договора должен будет утвердить парламент Эстонии", - говорится в сообщении.
Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, предусматривает упрощенную процедуру по ряду правовых вопросов. Помимо признания судебных решений, договор о юридической помощи также предусматривает запросы о доставке документов и сотрудничество в уголовных делах.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, обязательным условием заключения договора о правовой помощи является доверие к юридической системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие договора прекращается.
Правительство отмечает, что денонсация соглашения о правовой помощи не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией и по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет следить за действиями Эстонии по денонсации договора и действия российской стороны будут зависеть от того, как в Эстонии реализуют свои намерения на практике.
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