https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России

"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России - РИА Новости, 18.01.2024

"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России

Крупнейшая экономика ЕС завершила год рецессией: ВВП Германии сократился на 0,3 процента. Снизилась покупательная способность населения, цены выросли. Власти... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:00

2024-01-18T08:00

2024-01-18T08:01

экономика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Крупнейшая экономика ЕС завершила год рецессией: ВВП Германии сократился на 0,3 процента. Снизилась покупательная способность населения, цены выросли. Власти пытаются пополнить казну за счет аграриев. Угроза отмены льгот вызвала у них масштабные протесты, к забастовке присоединились железнодорожники. С похожими проблемами столкнулись и другие страны Евросоюза. Западные аналитики считают, что негативная тенденция сохранится.Где-то убылоПричина экономического спада ФРГ — высокая инфляция и процентные ставки. По данным федерального статистического ведомства Destatis, ВВП за прошлый год сократился на 0,3 процента. Это наихудший показатель среди крупных мировых экономик и первое падение со времен пандемии в 2020-м.Жесткая денежно-кредитная политика ЕЦБ дала предсказуемо негативный эффект. Уменьшилась деловая активность — по расчетам Центра исследований экономики Европы (ZEW), индекс доверия инвесторов с мая по октябрь держался ниже критической отметки в 50 пунктов, а промышленное производство на конец года потеряло два процента. Особенно пострадали химическая, металлургическая и другие энергоемкие отрасли.Аналитики Destatis отмечают: на общее снижение повлиял слабый внутренний и внешний спрос — импорт уменьшился на три процента, экспорт — на 1,8. Бундесбанк ухудшил прогноз роста ВВП на этот и следующий годы с 1,2 и 1,3 процента до 0,4 и 1,2 соответственно. Однако не все верят даже в такой сценарий. Так, руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески окрестил 2023-й годом перманентного кризиса для ФРГ и заявил, что риск спада и в 2024-м очень высок. Негативных факторов много: логистические трудности, вызванные украинским конфликтом, серьезные проблемы в энергетике, рост инфляции, снижение потребности Китая в немецкой продукции и замещение ее собственной на мировом рынке, а также многочисленные структурные недостатки экономики ФРГ. "Впервые с начала 2000-х Германия переживает двухлетнюю рецессию, хотя она может оказаться незначительной", — указывает он.Корни проблемыПроблема немецкой экономики в том, что она зависит от экспорта, считает финансовый эксперт Андрей Верников. "Чтобы поставлять большое количество товаров по всему миру, необходимо дешевое сырье. Санкции, которые поддерживает Германия, отрезали ее от доступных сырьевых ресурсов России, с этого начались неприятности", — напоминает он.Первой посыпалась стекольная промышленность, требующая большого объема газа. Оказалось, что перевести производство на нефть или уголь технически невозможно. Следом отправились трубопрокатные заводы. Мировой лидер в производстве бесшовных труб — французская компания Vallourec закрыла немецкие предприятия. Заводы в Дюссельдорфе и Мюльхайме, обеспечивавшие почти две с половиной тысячи рабочих мест и действовавшие с 1899-го и 1966-го, прекратили существование в 2023 году. Последний прокат сотрудники провожали факельным шествием. "Тяжело придется станко- и машиностроению — как раз тем отраслям, в которых у Германии был сильный экспортный потенциал", — говорит Верников. При этом Китай не потерял доступ к дешевому ресурсу и наращивает поставки за рубеж. Германия же надеялась на солидарность партнеров, но так и не получила выгодных условий.Потерю конкурентного преимущества подтвердил вице-канцлер и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек. "В отличие от других стран, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Это приносило большую выгоду", — подчеркнул он."Государственные доходы сократились, зато увеличились траты на энергетическое субсидирование промышленности. В результате цены растут, а реальный сектор постепенно уходит в штопор, теряя конкурентоспособность", — объясняет промышленный эксперт Леонид Хазанов. Вдобавок финансовые махинации правительства пробили дыру в казне в 17 миллиардов евро, и власти не нашли ничего лучше, чем залатать ее за счет аграрного сектора.Забросать навозомВ декабре фермерам объявили об отмене субсидий и налоговых льгот. Это должно было сэкономить почти миллиард евро в бюджете, но привело к массовым протестам. С начала года тысячи тракторов блокировали движение по всей стране, разбрасывали на улицах навоз, препятствовали работе полиции и скорой. Министерство внутренних дел Баден-Вюртемберга сообщило о 320 акциях на юго-западе страны, агентство DPA — о блокировке развязок на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ, портал Focus Оnline — о перекрытиях на западе страны. Затронута Бавария, а в Нижней Саксонии протестующие парализовали работу завода Volkswagen.Масштабная акция у Бранденбургских ворот в Берлине растянулась на несколько дней. На улицы с плакатами "Вымрут крестьяне — умрет страна", "Германии нужны новые выборы", "Лучше смерть, чем рабство" вышли не только фермеры, но и дальнобойщики, владельцы мастерских и обычные граждане. Горожане поддерживали протестующих, приносили им еду. По оценкам союза сельхозпроизводителей, в протестах участвует более 100 тысяч единиц техники. А на прошлой неделе к забастовке присоединились машинисты пассажирских поездов.Не все гладко и в других странах Евросоюза. Так, сельхозпротесты проходят во Франции, Румынии, Литве и Польше. Центр Тулузы наводнили недовольные фермеры, многочисленные экологические правила и ограничения делают их труд бесприбыльным. Литовцы недовольны повышением акциза на энергоносители и отношением государства к частной собственности — власти отбирали угодья, без согласования расширяя охранные территории. Кроме того, аграрии требуют решения кризиса в молочной промышленности, помощи в культивации многолетних лугов. Румыния и Польша выступают против недобросовестной конкуренции. Из-за льгот украинским поставщикам локальные производители не могут реализовывать собственный продукт. Польские перевозчики несколько недель блокировали пропускные пункты на границе с Украиной."Чиновники загоняют страны в продовольственный кризис, видимо, рассчитывая легко и быстро приобретать продукты за границей", — предполагает Хазанов. Однако прошлогодний дефицит овощей в Великобритании из-за сбоев поставок и неурожая в Испании показывает, что все будет не так радужно. И западные, и российские эксперты сходятся во мнении, что игнорирование потребностей экономики может закончиться политическим кризисом.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

германия

россия

китай

франция

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, германия, россия, китай, евросоюз, франция, румыния, польша