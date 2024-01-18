https://ria.ru/20240118/energomodul-1921970157.html

Первый в России энергомодуль на случаи ЧС пройдет "боевое крещение"

Первый в России энергомодуль на случаи ЧС пройдет "боевое крещение" - РИА Новости, 18.01.2024

Первый в России энергомодуль на случаи ЧС пройдет "боевое крещение"

Первый в России автономный энергетический модуль обеспечит теплом участников крещенских купаний на Химкинском водохранилище в Москве, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:14

2024-01-18T03:14

2024-01-18T03:14

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

внии гочс

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первый в России автономный энергетический модуль обеспечит теплом участников крещенских купаний на Химкинском водохранилище в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые ВНИИ ГОЧС и научно-производственное объединение "Элтехмаш" ранее приступили к разработке не имеющего аналогов в стране автономного энергетического модуля, способного обеспечить при чрезвычайной ситуации пункты временного размещения (ПВР) населения теплом, горячей водой и электричеством. Отмечалось, что установка, кроме того, может применяться для обогрева зданий и сооружений при аварийных отключениях теплоснабжения, а также их просушки после подтопления. Модуль может управляться со специальной панели в передней части, возможно и дистанционное управление. "Техника будет использоваться для обогрева двух палаток на Химкинском водохранилище по адресу: Прибрежный проезд, дом 1-7 с вечера 18 января и в течение следующего дня", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что это не единственный практический опыт применения установки. Летом прошлого года во время проливных дождей модуль неоднократно использовался для просушки подвалов домов в Москве и Подмосковье. "Уникальность энергетического модуля в том, что аналогов на сегодняшний день в нашей стране не существует. При создании этого технического средства используются только отечественные технологии и комплектующие. Уверены, что установка будет востребована для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения, а также сил РСЧС и гражданской обороны в районах размещения и проведения аварийно-спасательных работ", - привели в пресс-службе слова заместителя начальника института Игоря Сосунова. Собеседник агентства подчеркнул, что модуль работает на всех видах жидкого топлива - дизельном, керосине и отработанном масле. Устройство способно обогреть до комфортной температуры пневмокаркасный модуль, в котором одновременно могут находиться до 30 человек. Разработчики также предусматривают возможность подключения выносных датчиков контроля за содержанием угарного и углекислого газов для обеспечения безопасности людей, находящихся в помещениях. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах. Безопасность на водоемах страны в Крещенскую ночь обеспечивали свыше 10,6 тысячи спасателей, почти 1,8 тысячи единиц техники, в том числе свыше 50 плавсредств.

https://ria.ru/20240117/prorub-1921759180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), внии гочс