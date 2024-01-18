https://ria.ru/20240118/elektromobil-1921988175.html

В России продлили бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам

В России продлили бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам - РИА Новости, 18.01.2024

В России продлили бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам

Правительство России продлевает на 2024 год бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автотрасс, льгота возобновит действие с 19... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:11

2024-01-18T09:11

2024-01-18T09:11

общество

россия

одинцово

андрей белоусов

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство России продлевает на 2024 год бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автотрасс, льгота возобновит действие с 19 января, сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Правительство России приняло решение продлить на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц - пользователей электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Льгота предоставляется в рамках федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", куратором которого является Андрей Белоусов", - говорится в сообщении. "Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января", - сказал Белоусов. Под действие льготы, в частности, попадают платные участки трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северный обход Одинцово. В аппарате первого вице-премьера отметили, что эта мера в 2023 году стала одним из стимулов для приобретения электромобиля: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах - 40%. Кроме того, льгота способствовала двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысила интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.

https://ria.ru/20240112/elektromobil-1920912783.html

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общество, россия, одинцово, андрей белоусов