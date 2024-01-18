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В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков - РИА Новости, 18.01.2024
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10:52 18.01.2024 (обновлено: 12:17 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ekvador-1922014430.html
В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков
В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков - РИА Новости, 18.01.2024
В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков
За неделю беспорядков в Эквадоре силовики задержали почти две тысячи человек, из них более 150 — за терроризм, сообщается на странице администрации президента в РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:52
2024-01-18T12:17
в мире
эквадор
гуаякиль
россия
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За неделю беспорядков в Эквадоре силовики задержали почти две тысячи человек, из них более 150 — за терроризм, сообщается на странице администрации президента в социальной сети X. &quot;С 9 по 17 января 1975 человек задержаны, в том числе за терроризм — 158&quot;, — говорится в отчете по итогам силовых операций.Всего за это время силовики провели 55 операций, к которым привлекли 20,8 тысячи человек. Сообщается, что 32 сбежавших заключенных вновь взяли под стражу. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность применить вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день люди с оружием ворвались в студию телеканала TC. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только за время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо и лидер движения "Гражданская революция" в провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
https://ria.ru/20240118/prokuror-1921964464.html
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в мире, эквадор, гуаякиль, россия, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Гуаякиль, Россия, Беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков

В Эквадоре задержали почти две тысячи человек на фоне вспыхнувших беспорядков

© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За неделю беспорядков в Эквадоре силовики задержали почти две тысячи человек, из них более 150 — за терроризм, сообщается на странице администрации президента в социальной сети X.
«

"С 9 по 17 января 1975 человек задержаны, в том числе за терроризм — 158", — говорится в отчете по итогам силовых операций.

Сотрудники Национальной полиции на месте, где был застрелен прокурор из Гуаякиля Сесара Суареса. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии
Вчера, 01:08
Всего за это время силовики провели 55 операций, к которым привлекли 20,8 тысячи человек. Сообщается, что 32 сбежавших заключенных вновь взяли под стражу.
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность применить вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день люди с оружием ворвались в студию телеканала TC. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только за время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо и лидер движения "Гражданская революция" в провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
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