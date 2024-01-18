https://ria.ru/20240118/ekvador-1922014430.html

В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков

В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков - РИА Новости, 18.01.2024

В Эквадоре задержали почти две тысячи человек из-за беспорядков

За неделю беспорядков в Эквадоре силовики задержали почти две тысячи человек, из них более 150 — за терроризм, сообщается на странице администрации президента в РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:52

2024-01-18T10:52

2024-01-18T12:17

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беспорядки в эквадоре

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За неделю беспорядков в Эквадоре силовики задержали почти две тысячи человек, из них более 150 — за терроризм, сообщается на странице администрации президента в социальной сети X. "С 9 по 17 января 1975 человек задержаны, в том числе за терроризм — 158", — говорится в отчете по итогам силовых операций.Всего за это время силовики провели 55 операций, к которым привлекли 20,8 тысячи человек. Сообщается, что 32 сбежавших заключенных вновь взяли под стражу. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность применить вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день люди с оружием ворвались в студию телеканала TC. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только за время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо и лидер движения "Гражданская революция" в провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240118/prokuror-1921964464.html

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в мире, эквадор, гуаякиль, россия, беспорядки в эквадоре