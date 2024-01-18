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Египет отчитался о рекордном числе туристов
Египет отчитался о рекордном числе туристов - РИА Новости, 18.01.2024
Египет отчитался о рекордном числе туристов
Рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году, заявил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса в ходе заседания египетского правительства. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:10
2024-01-18T11:10
2024-01-18T11:10
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КАИР, 18 янв – РИА Новости. Рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году, заявил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса в ходе заседания египетского правительства. "В 2023 году были достигнуты рекордные цифры по объему въездного туризма в Египет, в течение года были зафиксированы 14,906 миллиона туристов", – сказал Иса, слова которого опубликовал кабмин Египта. По словам министра, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда страну посетили 14,7 миллиона туристов. Иса отметил, что большой приток туристов наблюдался в четвертом квартале 2023 года. Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы до 30 миллиардов долларов в год.
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новости - туризм, туризм, туристы, египет, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, куда можно лететь, Отдых на море
Египет отчитался о рекордном числе туристов
Египет в 2023 году посетили рекордные 14,9 миллиона туристов
КАИР, 18 янв – РИА Новости. Рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году, заявил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса в ходе заседания египетского правительства.
"В 2023 году были достигнуты рекордные цифры по объему въездного туризма в Египет, в течение года были зафиксированы 14,906 миллиона туристов", – сказал Иса, слова которого опубликовал кабмин Египта.
По словам министра, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда страну посетили 14,7 миллиона туристов. Иса отметил, что большой приток туристов наблюдался в четвертом квартале 2023 года.
Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы до 30 миллиардов долларов в год.
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