https://ria.ru/20240118/egipet-1922002592.html

Египет отчитался о рекордном числе туристов

Египет отчитался о рекордном числе туристов - РИА Новости, 18.01.2024

Египет отчитался о рекордном числе туристов

Рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году, заявил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса в ходе заседания египетского правительства. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:10

2024-01-18T11:10

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КАИР, 18 янв – РИА Новости. Рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году, заявил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса в ходе заседания египетского правительства. "В 2023 году были достигнуты рекордные цифры по объему въездного туризма в Египет, в течение года были зафиксированы 14,906 миллиона туристов", – сказал Иса, слова которого опубликовал кабмин Египта. По словам министра, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда страну посетили 14,7 миллиона туристов. Иса отметил, что большой приток туристов наблюдался в четвертом квартале 2023 года. Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы до 30 миллиардов долларов в год.

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