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Ефимов: историческое здание в Москве восстановят по льготной программе

Ефимов: историческое здание в Москве восстановят по льготной программе - РИА Новости, 18.01.2024

Ефимов: историческое здание в Москве восстановят по льготной программе

На торги по аренде Москвой было выставлено здание, построенное в XIX веке в Басманном районе, которое будет отреставрировано победителем по программе "Один... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:05

2024-01-18T14:05

2024-01-18T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На торги по аренде Москвой было выставлено здание, построенное в XIX веке в Басманном районе, которое будет отреставрировано победителем по программе "Один рубль за квадратный метр в год", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Здание является бывшим корпусом Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. После реставрации победитель торгов откроет там гостиницу."Выставленное на аукцион двухэтажное деревянное здание площадью 867,4 квадратного метра является объектом культурного наследия. С победителем заключат договор аренды на 20 лет. Ему предстоит в течение 5 лет отреставрировать его, оборудовать под гостиницу и приступить к оказанию услуг. После этого инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета 1 рубль за квадратный метр в год", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что здание, расположенное по адресу: Огородная слобода, дом 9, строение 1, построили в 1875 году по проекту архитектора Александра Мейнгарда. Там размещали больных и обеспечивали жильем медицинский персонал. Объект сохранял свои первоначальные функции в первое время после революции, а в последствии здание использовали под административные нужды.В свою очередь, глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов пояснил, что арендатор обязан учитывать условия программы в процессе реставрации здания и организации в нем гостиничного комплекса. Так, не меньше 75% общей площади объекта должен занимать номерной фонд. Также гостиница должна пройти классификацию с целью получения категории – количество звезд в размере три, четыре или пять.Кроме того, принимать участие в торгах могут и физлица, и юрлица. Для участия в процессе необходима регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг", а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявки буду принимать до 22 января.В настоящее время в Москве функционируют порядка 2 тысяч гостиниц и столица продолжает пополнять свой номерной фонд.Благодаря программе Москва сохраняет свой исторический облик, а также с вниманием относится к организации создания комфортных условий в новых отелях.Москва – это город, развивающий предпринимательство. Различное имущество столицы выставляется на торги, а витриной предлагаемых объектов служит Инвестпортал Москвы. Всю необходимую информацию о лотах публикуют в разделе "Имущество от города": это фотоснимки, документы, условия, а также форма реализации. В числе предложений присутствуют помещения и здания для развития бизнеса, участки земли для строительства коммерческих и нестационарных торговых объектов в общественных местах Москвы. Для того, чтобы принять участие в столичных торгах, даже не нужно покидать пределы собственного дома – всю процедуру от публикации до подписания договора можно пройти в электронном формате.Организация развития онлайн-сервисов для бизнеса соотносится с задачами нацпроекта "Цифровая экономика".Ранее Ефимов сообщал, что благодаря заключению Москвой и инвестором договора аренды земли по льготной ставке в один рубль в год планируется строительство нового производства по пошиву форменной и гражданской одежды в районе Отрадное.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы)