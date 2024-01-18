https://ria.ru/20240118/efimov-1921935292.html

Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы

Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы - РИА Новости, 18.01.2024

Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы

Инвестор получил от Москвы участок земли в Тверском районе Центрального административного округа, где будет реализован масштабный инвестпроект (МаИП) – Театр... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:05

2024-01-18T10:05

2024-01-18T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Инвестор получил от Москвы участок земли в Тверском районе Центрального административного округа, где будет реализован масштабный инвестпроект (МаИП) – Театр мюзикла, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок располагается на улице Каретный Ряд."В Тверском районе столицы будет построено здание, в котором разместится Театр мюзикла. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город предоставил инвестору в аренду без проведения торгов участок площадью 0,17 гектара. Новое учреждение культуры построят на месте бывшего здания Щукинской сцены для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что работа этого театра стартовала в 2012 году. Спектакли на момент создания проводились на сцене ДК "Горбунова", а впоследствии учреждение переместилось на территорию бывшего кинотеатра "Россия".В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор аренды был заключен с инвестором на 5 лет. Планируется, что за этот срок будет завершено возведение здания учреждения, его площадь превысит 7 тыс. кв. м.По словам гендиректора АНО "Театр мюзикла" Александра Новикова, в настоящее время ведется разработка архитектурно-градостроительной концепции театра, а также идеи обустройства основных помещений. Данные виды работ завершат в первом полугодии текущего года.В Москве с 2016 года организовано выделение земли без участия в торгах с целью реализации МаИП. Данный статус возможен к получению значимыми для Москвы объектами, которые возводят с целью увеличения числа трудовых вакансий, организации развития инфраструктуры столицы, а также прироста инвестиций в экономику Москвы. Приоритетными являются инновационные центры, высокие технологии, современные производства, спортивная и социнфраструктура.Важные задачи, стоящие перед Москвой – это организация комфортной городской среды, удобной инфраструктуры для творчества, учебы, работы и в целом проживания. С этой целью на территории разных районов Москвы возводят новые соцобъекты, спорткомплексы, а также учреждения культуры.Ранее Ефимов сообщал, что более 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации МаИП по строительству фармацевтических предприятий.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы)