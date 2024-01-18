Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/efimov-1921935292.html
Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы
Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы - РИА Новости, 18.01.2024
Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы
Инвестор получил от Москвы участок земли в Тверском районе Центрального административного округа, где будет реализован масштабный инвестпроект (МаИП) – Театр... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:05
2024-01-18T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Инвестор получил от Москвы участок земли в Тверском районе Центрального административного округа, где будет реализован масштабный инвестпроект (МаИП) – Театр мюзикла, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок располагается на улице Каретный Ряд."В Тверском районе столицы будет построено здание, в котором разместится Театр мюзикла. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город предоставил инвестору в аренду без проведения торгов участок площадью 0,17 гектара. Новое учреждение культуры построят на месте бывшего здания Щукинской сцены для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что работа этого театра стартовала в 2012 году. Спектакли на момент создания проводились на сцене ДК "Горбунова", а впоследствии учреждение переместилось на территорию бывшего кинотеатра "Россия".В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор аренды был заключен с инвестором на 5 лет. Планируется, что за этот срок будет завершено возведение здания учреждения, его площадь превысит 7 тыс. кв. м.По словам гендиректора АНО "Театр мюзикла" Александра Новикова, в настоящее время ведется разработка архитектурно-градостроительной концепции театра, а также идеи обустройства основных помещений. Данные виды работ завершат в первом полугодии текущего года.В Москве с 2016 года организовано выделение земли без участия в торгах с целью реализации МаИП. Данный статус возможен к получению значимыми для Москвы объектами, которые возводят с целью увеличения числа трудовых вакансий, организации развития инфраструктуры столицы, а также прироста инвестиций в экономику Москвы. Приоритетными являются инновационные центры, высокие технологии, современные производства, спортивная и социнфраструктура.Важные задачи, стоящие перед Москвой – это организация комфортной городской среды, удобной инфраструктуры для творчества, учебы, работы и в целом проживания. С этой целью на территории разных районов Москвы возводят новые соцобъекты, спорткомплексы, а также учреждения культуры.Ранее Ефимов сообщал, что более 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации МаИП по строительству фармацевтических предприятий.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_418d385222df88a0edefd0072654d86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: город выделил участок для возведения Театра мюзикла в центре Москвы

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Инвестор получил от Москвы участок земли в Тверском районе Центрального административного округа, где будет реализован масштабный инвестпроект (МаИП) – Театр мюзикла, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок располагается на улице Каретный Ряд.
"В Тверском районе столицы будет построено здание, в котором разместится Театр мюзикла. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город предоставил инвестору в аренду без проведения торгов участок площадью 0,17 гектара. Новое учреждение культуры построят на месте бывшего здания Щукинской сцены для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что работа этого театра стартовала в 2012 году. Спектакли на момент создания проводились на сцене ДК "Горбунова", а впоследствии учреждение переместилось на территорию бывшего кинотеатра "Россия".
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор аренды был заключен с инвестором на 5 лет. Планируется, что за этот срок будет завершено возведение здания учреждения, его площадь превысит 7 тыс. кв. м.
По словам гендиректора АНО "Театр мюзикла" Александра Новикова, в настоящее время ведется разработка архитектурно-градостроительной концепции театра, а также идеи обустройства основных помещений. Данные виды работ завершат в первом полугодии текущего года.
В Москве с 2016 года организовано выделение земли без участия в торгах с целью реализации МаИП. Данный статус возможен к получению значимыми для Москвы объектами, которые возводят с целью увеличения числа трудовых вакансий, организации развития инфраструктуры столицы, а также прироста инвестиций в экономику Москвы. Приоритетными являются инновационные центры, высокие технологии, современные производства, спортивная и социнфраструктура.
Важные задачи, стоящие перед Москвой – это организация комфортной городской среды, удобной инфраструктуры для творчества, учебы, работы и в целом проживания. С этой целью на территории разных районов Москвы возводят новые соцобъекты, спорткомплексы, а также учреждения культуры.
Ранее Ефимов сообщал, что более 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации МаИП по строительству фармацевтических предприятий.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала