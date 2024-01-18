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Ученые нашли "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр - РИА Новости, 18.01.2024
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Наука
 
03:57 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/dyra-1921971420.html
Ученые нашли "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр
Ученые нашли "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр - РИА Новости, 18.01.2024
Ученые нашли "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр
Ученые обнаружили "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр, говорится в релизе на сайте Кембриджского университета, который возглавил это... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:57
2024-01-18T03:57
наука
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр, говорится в релизе на сайте Кембриджского университета, который возглавил это исследование. "Исследователи обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр, которая датируется временем зарождения Вселенной", - указано в статье. Отмечается, что международная команда ученых с помощью американского телескопа "Джеймс Уэбб" зафиксировала черную дыру, которая возникла более 13 миллиардов лет назад. По словам ученых, ее массивность ставит под вопрос ранее существовавшие предположения о формировании и росте черных дыр. "Если бы она росла ожидаемым образом, недавно обнаруженной черной дыре потребовалось бы около миллиарда лет, чтобы достичь наблюдаемого размера. Однако Вселенной еще не исполнилось миллиарда лет, когда была выявлена эта черная дыра", - отмечается в релизе. Находка позволяет предполагать, что черные дыры могут "рождаться большими" или они поглощают материю быстрее, чем считалось ранее. Отмечается, что эта черная дыра крайне энергично поглощает материю из галактики, в которой она находится, и тем самым, скорее всего, наносит вред ее развитию. По информации Business Insider, обнаруженная чёрная дыра на около 40 миллионов лет старше предыдущей рекордсменки, об обнаружении которой объявляли в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20240114/orki-1920967766.html
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космос - риа наука, кембриджский университет
Наука, Космос - РИА Наука, Кембриджский университет
Ученые нашли "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр

Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)Черная дыра
Черная дыра
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)
Черная дыра. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр, говорится в релизе на сайте Кембриджского университета, который возглавил это исследование.
«
"Исследователи обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр, которая датируется временем зарождения Вселенной", - указано в статье.
Отмечается, что международная команда ученых с помощью американского телескопа "Джеймс Уэбб" зафиксировала черную дыру, которая возникла более 13 миллиардов лет назад.
По словам ученых, ее массивность ставит под вопрос ранее существовавшие предположения о формировании и росте черных дыр.
"Если бы она росла ожидаемым образом, недавно обнаруженной черной дыре потребовалось бы около миллиарда лет, чтобы достичь наблюдаемого размера. Однако Вселенной еще не исполнилось миллиарда лет, когда была выявлена эта черная дыра", - отмечается в релизе.
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Находка позволяет предполагать, что черные дыры могут "рождаться большими" или они поглощают материю быстрее, чем считалось ранее. Отмечается, что эта черная дыра крайне энергично поглощает материю из галактики, в которой она находится, и тем самым, скорее всего, наносит вред ее развитию.
По информации Business Insider, обнаруженная чёрная дыра на около 40 миллионов лет старше предыдущей рекордсменки, об обнаружении которой объявляли в ноябре 2023 года.
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