https://ria.ru/20240118/dtp-1922023640.html

В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу

В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу - РИА Новости, 18.01.2024

В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу

Большегруз опрокинулся на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Приморье, перегородив проезд в сторону Хабаровска, сообщили РИА Новости в ФКУ ДСД "Дальний Восток" РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:22

2024-01-18T11:22

2024-01-18T14:26

происшествия

хабаровск

владивосток

приморский край

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Большегруз опрокинулся на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Приморье, перегородив проезд в сторону Хабаровска, сообщили РИА Новости в ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение). "На 679-м км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток около 16.30 (09.30 мск) перевернулся большегруз, перегородив проезд по двум полосам проезжей части в направлении Хабаровска. Обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник. По его словам, это четырехполосный участок: две полосы в сторону Владивостока, две в сторону Хабаровска. По оси установлено металлическое барьерное ограждение. "Поэтому в сторону Владивостока проезд есть, а из Владивостока движение перекрыто", - уточнил собеседник.Как сообщает краевое УМВД РФ, 37-летний водитель "КамАЗа", двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справился с управлением и наехал на леера, машина опрокинулась."В результате автоаварии никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. В настоящее время движение на данном участке ограничено в направлении Уссурийска. Ведутся работы по устранению причин блокировки. Во избежание возникновения заторов водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения", - говорится в сообщении.В соцсетях распространяются видео, на которых перед местом аварии образовалась серьезная пробка.

https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html

хабаровск

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, владивосток, приморский край, федеральное дорожное агентство (росавтодор)