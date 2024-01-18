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В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу - РИА Новости, 18.01.2024
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11:22 18.01.2024 (обновлено: 14:26 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/dtp-1922023640.html
В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу
В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу - РИА Новости, 18.01.2024
В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу
Большегруз опрокинулся на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Приморье, перегородив проезд в сторону Хабаровска, сообщили РИА Новости в ФКУ ДСД "Дальний Восток" РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:22
2024-01-18T14:26
происшествия
хабаровск
владивосток
приморский край
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Большегруз опрокинулся на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Приморье, перегородив проезд в сторону Хабаровска, сообщили РИА Новости в ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение). "На 679-м км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток около 16.30 (09.30 мск) перевернулся большегруз, перегородив проезд по двум полосам проезжей части в направлении Хабаровска. Обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник. По его словам, это четырехполосный участок: две полосы в сторону Владивостока, две в сторону Хабаровска. По оси установлено металлическое барьерное ограждение. "Поэтому в сторону Владивостока проезд есть, а из Владивостока движение перекрыто", - уточнил собеседник.Как сообщает краевое УМВД РФ, 37-летний водитель "КамАЗа", двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справился с управлением и наехал на леера, машина опрокинулась."В результате автоаварии никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. В настоящее время движение на данном участке ограничено в направлении Уссурийска. Ведутся работы по устранению причин блокировки. Во избежание возникновения заторов водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения", - говорится в сообщении.В соцсетях распространяются видео, на которых перед местом аварии образовалась серьезная пробка.
https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html
хабаровск
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происшествия, хабаровск, владивосток, приморский край, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Происшествия, Хабаровск, Владивосток, Приморский край, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
В Приморском крае большегруз из-за ДТП перегородил федеральную трассу

Большегруз перевернулся на федеральной трассе А-370, перекрыв проезд в Хабаровск

© УМВД России по Приморскому краюДТП 678 км автодороги А-370 Уссури в направлении г. Уссурийска
ДТП 678 км автодороги А-370 Уссури в направлении г. Уссурийска
© УМВД России по Приморскому краю
ДТП 678 км автодороги А-370 Уссури в направлении г. Уссурийска
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Большегруз опрокинулся на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Приморье, перегородив проезд в сторону Хабаровска, сообщили РИА Новости в ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение).
«
"На 679-м км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток около 16.30 (09.30 мск) перевернулся большегруз, перегородив проезд по двум полосам проезжей части в направлении Хабаровска. Обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник.
По его словам, это четырехполосный участок: две полосы в сторону Владивостока, две в сторону Хабаровска. По оси установлено металлическое барьерное ограждение.
"Поэтому в сторону Владивостока проезд есть, а из Владивостока движение перекрыто", - уточнил собеседник.
Как сообщает краевое УМВД РФ, 37-летний водитель "КамАЗа", двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справился с управлением и наехал на леера, машина опрокинулась.
"В результате автоаварии никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. В настоящее время движение на данном участке ограничено в направлении Уссурийска. Ведутся работы по устранению причин блокировки. Во избежание возникновения заторов водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения", - говорится в сообщении.
В соцсетях распространяются видео, на которых перед местом аварии образовалась серьезная пробка.
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ПроисшествияХабаровскВладивостокПриморский крайФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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