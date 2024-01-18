https://ria.ru/20240118/doplaty-1922153784.html

Кировская область ввела "зарплаты" мамам

Кировская область ввела "зарплаты" мамам - РИА Новости, 18.01.2024

Кировская область ввела "зарплаты" мамам

Закон о "зарплатах" мамам, родившим первенцев, принят в четверг в Кировской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:28

2024-01-18T16:28

2024-01-18T16:28

кировская область

кировская область

россия

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Закон о "зарплатах" мамам, родившим первенцев, принят в четверг в Кировской области, сообщает правительство региона. Регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки семей. Автором инициативы выступил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Речь идет о доплате к уже существующим выплатам для женщин, родивших или усыновивших ребенка с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года, так, чтобы общий размер выплат составлял 38 203 рубля – это уровень средней заработной платы по региону", - говорится в сообщении. Таким образом, по словам главы региона, в Кировской области появилась новая профессия – мама. "Зачастую именно на первенца молодой семье сложнее всего решиться. И мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Доплата будет производиться тем мамам, которые имеют регистрацию и постоянно проживают в Кировской области не менее 6 месяцев до момента рождения (усыновления) ребенка. При назначении пособия статус женщины – состоит она в браке или нет – не учитывается. По предварительным расчетам, уже в 2024 году, который объявлен президентом России Годом семьи, "зарплату" будут получать около 2600 кировских мам. "Символично, что такая мера принята в Кировской области в год 650-летия региональной столицы – города Кирова, где большое внимание уделяется вопросам развития демографии и поддержки семей", - подчеркивается в сообщении.

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кировская область, россия, киров, александр соколов