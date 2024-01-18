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В Донецке прошел чин великого освящения воды - РИА Новости, 18.01.2024
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Религия
 
18:34 18.01.2024 (обновлено: 20:54 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/donetsk-1922192512.html
В Донецке прошел чин великого освящения воды
В Донецке прошел чин великого освящения воды - РИА Новости, 18.01.2024
В Донецке прошел чин великого освящения воды
Чин великого освящения воды прошел в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка в крещенский сочельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:34
2024-01-18T20:54
религия
донецк
донецкая народная республика
крещение господне
русская православная церковь
алексей кулемзин (донецк)
иисус христос
иордан
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Чин великого освящения воды прошел в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка в крещенский сочельник, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на обостренную военную обстановку и опасность обстрелов в праздничные дни, жители столицы ДНР отмечают православный праздник. Множество людей после божественной литургии освятили воду."Нет, мы не боимся! С нами бог!" - ответила одна из прихожанок храма Елена на вопрос о возможных обстрелах. Она также отметила, что для жителей ДНР каждый святой праздник важен, "потому что здесь живут святые люди".Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что на водных объектах не будут устанавливать купели из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск.В пятницу Русская православная церковь отметит Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое, согласно преданию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник.
https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html
https://ria.ru/20240118/patriarkh-1922084901.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, крещение господне, русская православная церковь, алексей кулемзин (донецк), иисус христос, иордан
Религия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Крещение Господне, Русская православная церковь, Алексей Кулемзин (Донецк), Иисус Христос, Иордан
В Донецке прошел чин великого освящения воды

В Донецке в крещенский сочельник прошел чин великого освящения воды

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкКрещенская купель
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Крещенская купель. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Чин великого освящения воды прошел в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка в крещенский сочельник, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на обостренную военную обстановку и опасность обстрелов в праздничные дни, жители столицы ДНР отмечают православный праздник. Множество людей после божественной литургии освятили воду.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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"Нет, мы не боимся! С нами бог!" - ответила одна из прихожанок храма Елена на вопрос о возможных обстрелах. Она также отметила, что для жителей ДНР каждый святой праздник важен, "потому что здесь живут святые люди".
Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что на водных объектах не будут устанавливать купели из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск.
В пятницу Русская православная церковь отметит Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое, согласно преданию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Патриарх Кирилл в Крещенский сочельник освятил воду
Вчера, 13:31
 
РелигияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКрещение ГосподнеРусская православная церковьАлексей Кулемзин (Донецк)Иисус ХристосИордан
 
 
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