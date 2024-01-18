https://ria.ru/20240118/dollar-1921978944.html
Курс доллара поднялся до 88,99 рубля
Курс доллара поднялся до 88,99 рубля - РИА Новости, 18.01.2024
Курс доллара поднялся до 88,99 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов перешел к снижению к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:11
2024-01-18T07:11
2024-01-18T07:15
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов перешел к снижению к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 7.02 мск подорожал на четыре копейки, до 88,99 рубля.Евро укрепился на 15 копеек, достигнув 96,91 рубля.Юань повысился в цене почти на четыре копейки и стал стоить 12,25 рубля.На старте торгов доллар снижался на 30 копеек, до 88,65 рубля, юань рос на одну копейку, до 12,23 рубля.
https://ria.ru/20240105/dedollarizatsiya-1919779197.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара поднялся до 88,99 рубля
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 88,99 рубля
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Курс рубля в начале утренних торгов перешел к снижению к доллару, евро и юаню, следует из данных
Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" на 7.02 мск подорожал на четыре копейки, до 88,99 рубля.
Евро укрепился на 15 копеек, достигнув 96,91 рубля.
Юань повысился в цене почти на четыре копейки и стал стоить 12,25 рубля.
На старте торгов доллар снижался на 30 копеек, до 88,65 рубля, юань рос на одну копейку, до 12,23 рубля.
Каждая третья страна ООН встала на путь дедолларизации