https://ria.ru/20240118/dollar-1921978944.html

Курс доллара поднялся до 88,99 рубля

Курс доллара поднялся до 88,99 рубля - РИА Новости, 18.01.2024

Курс доллара поднялся до 88,99 рубля

Курс рубля в начале утренних торгов перешел к снижению к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:11

2024-01-18T07:11

2024-01-18T07:15

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов перешел к снижению к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 7.02 мск подорожал на четыре копейки, до 88,99 рубля.Евро укрепился на 15 копеек, достигнув 96,91 рубля.Юань повысился в цене почти на четыре копейки и стал стоить 12,25 рубля.На старте торгов доллар снижался на 30 копеек, до 88,65 рубля, юань рос на одну копейку, до 12,23 рубля.

https://ria.ru/20240105/dedollarizatsiya-1919779197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, московская биржа