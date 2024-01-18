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В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных
В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных - РИА Новости, 18.01.2024
В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных
Власти Брянской области призвали жителей не фотографировать и не публиковать места дислокации военной техники и военнослужащих. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:07
2024-01-18T14:07
2024-01-18T14:07
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общество
брянская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Брянской области призвали жителей не фотографировать и не публиковать места дислокации военной техники и военнослужащих. "Уважаемые жители Брянской области! Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать меры информационной безопасности — не снимать военную технику и дислокацию военных, не фотографировать места взрывов и остатки боеприпасов! И тем более не публиковать подобные фото и видео!" – говорится в сообщении на странице департамента региональной безопасности Брянской области в социальной сети "ВКонтакте". В департаменте предупредили, что существует угроза безопасности как критически важным объектам, так и Брянской области в целом, в случае, если подобная информация попадет в руки противника.
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общество, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Брянская область
В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных
Власти Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных