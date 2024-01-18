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В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/dislokatsiya-1922099972.html
В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных
В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных - РИА Новости, 18.01.2024
В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных
Власти Брянской области призвали жителей не фотографировать и не публиковать места дислокации военной техники и военнослужащих. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:07
2024-01-18T14:07
специальная военная операция на украине
общество
брянская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Брянской области призвали жителей не фотографировать и не публиковать места дислокации военной техники и военнослужащих. "Уважаемые жители Брянской области! Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать меры информационной безопасности — не снимать военную технику и дислокацию военных, не фотографировать места взрывов и остатки боеприпасов! И тем более не публиковать подобные фото и видео!" – говорится в сообщении на странице департамента региональной безопасности Брянской области в социальной сети "ВКонтакте". В департаменте предупредили, что существует угроза безопасности как критически важным объектам, так и Брянской области в целом, в случае, если подобная информация попадет в руки противника.
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общество, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Брянская область
В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных

Власти Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Брянской области призвали жителей не фотографировать и не публиковать места дислокации военной техники и военнослужащих.
«
"Уважаемые жители Брянской области! Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать меры информационной безопасности — не снимать военную технику и дислокацию военных, не фотографировать места взрывов и остатки боеприпасов! И тем более не публиковать подобные фото и видео!" – говорится в сообщении на странице департамента региональной безопасности Брянской области в социальной сети "ВКонтакте".
В департаменте предупредили, что существует угроза безопасности как критически важным объектам, так и Брянской области в целом, в случае, если подобная информация попадет в руки противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 января, 15:40
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБрянская область
 
 
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