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В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных

В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных - РИА Новости, 18.01.2024

В Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных

Власти Брянской области призвали жителей не фотографировать и не публиковать места дислокации военной техники и военнослужащих. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:07

2024-01-18T14:07

2024-01-18T14:07

специальная военная операция на украине

общество

брянская область

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Брянской области призвали жителей не фотографировать и не публиковать места дислокации военной техники и военнослужащих. "Уважаемые жители Брянской области! Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать меры информационной безопасности — не снимать военную технику и дислокацию военных, не фотографировать места взрывов и остатки боеприпасов! И тем более не публиковать подобные фото и видео!" – говорится в сообщении на странице департамента региональной безопасности Брянской области в социальной сети "ВКонтакте". В департаменте предупредили, что существует угроза безопасности как критически важным объектам, так и Брянской области в целом, в случае, если подобная информация попадет в руки противника.

брянская область

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2024

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общество, брянская область