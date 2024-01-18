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США должны сделать конкретные шаги для диалога с Россией, считает эксперт

США должны сделать конкретные шаги для диалога с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 18.01.2024

США должны сделать конкретные шаги для диалога с Россией, считает эксперт

Западным странам и в частности США для возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нужно не просто поменять риторику, но и показать осознание РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:35

2024-01-18T17:35

2024-01-18T17:35

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западным странам и в частности США для возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нужно не просто поменять риторику, но и показать осознание ими предела конфронтации и наличия у Москвы красных линий, которое выразится в конкретных действиях, заявил РИА Новости эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в декабре прошлого года Москва передала Вашингтону свои оценки на предложения американцев по стратегической стабильности. При этом Лавров отметил, что РФ не видит сегодня возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности, сначала Запад должен отказаться от антироссийской риторики. "Мы видим, что диалога по стратегической стабильности сегодня нет. На официальном уровне Москва воспринимает Вашингтон в частности и Запад в целом как противника, делающего все возможное для нашего ослабления", - сказал Стефанович. По его мнению, Москве важно увидеть не только отказ Запада от антироссийской риторики, но конкретные шаги. "Должны быть конкретные действия, которые покажут, что западные страны и США в первую очередь осознают пределы конфронтации и что их задача - это не расчленение России и не смена власти в ней, а тактические задачи", - отметил эксперт. Эти действия в том числе должны будут показать, что Запад не планирует постоянно увеличивать давление, проверять Россию на прочность и испытывать ее красные линии, подчеркнул он. "Что будет признано, что у нас есть краеугольные интересы, которые нужно уважать. И тогда можно будет заниматься диалогом по ядерным вопросам", - заключил Стефанович.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

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россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире