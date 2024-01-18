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Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 18.01.2024
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12:01 18.01.2024 (обновлено: 15:55 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/dialog-1922041511.html
Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США
Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США
Серьезный разговор с США о перспективах возобновления стратегического диалога сегодня невозможен в отрыве от состояния дел в международной безопасности и... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:01
2024-01-18T15:55
сша
россия
сергей лавров
безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Серьезный разговор с США о перспективах возобновления стратегического диалога сегодня невозможен в отрыве от состояния дел в международной безопасности и стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "О перспективах возобновления стратегического диалога с США немало говорилось в последнее время, эта тема то и дело всплывает в разговорах, в контактах со СМИ. Но говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самой стратегической стабильности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика и она усугубляется.
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сша, россия, сергей лавров, безопасность
США, Россия, Сергей Лавров, Безопасность
Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США

Лавров: стратегический диалог с США невозможен в отрыве от других вопросов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Серьезный разговор с США о перспективах возобновления стратегического диалога сегодня невозможен в отрыве от состояния дел в международной безопасности и стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"О перспективах возобновления стратегического диалога с США немало говорилось в последнее время, эта тема то и дело всплывает в разговорах, в контактах со СМИ. Но говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самой стратегической стабильности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика и она усугубляется.
2024 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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СШАРоссияСергей ЛавровБезопасность
 
 
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