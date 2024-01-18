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Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США

Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров оценил возможность возобновления стратегического диалога с США

Серьезный разговор с США о перспективах возобновления стратегического диалога сегодня невозможен в отрыве от состояния дел в международной безопасности и... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:01

2024-01-18T12:01

2024-01-18T15:55

сша

россия

сергей лавров

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Серьезный разговор с США о перспективах возобновления стратегического диалога сегодня невозможен в отрыве от состояния дел в международной безопасности и стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "О перспективах возобновления стратегического диалога с США немало говорилось в последнее время, эта тема то и дело всплывает в разговорах, в контактах со СМИ. Но говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самой стратегической стабильности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика и она усугубляется.

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

сша, россия, сергей лавров, безопасность