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Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы - РИА Новости, 18.01.2024
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13:23 18.01.2024 (обновлено: 13:37 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/deputat-1922079992.html
Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы
Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы - РИА Новости, 18.01.2024
Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы
Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева в ходе 72-го заседания, сообщили в подмосковном парламенте. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:23
2024-01-18T13:37
политика
кирилл жигарев
московская областная дума
лдпр
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева в ходе 72-го заседания, сообщили в подмосковном парламенте. "Мособлдума в ходе 72-го заседания приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева. Решение принято на основании поступившего от него заявления", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлдумы. Ранее депутат занимал должности заместителя председателя Московской областной думы, руководителя фракции ЛДПР и являлся членом комитета по транспорту и информационным технологиям. После прекращения полномочий мандат будет вакантным. Дополнительные выборы проводиться не будут, кандидатура на вакантный мандат будет выдвинута в соответствии с партийным списком.
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политика, кирилл жигарев, московская областная дума, лдпр
Политика, Кирилл Жигарев, Московская областная дума, ЛДПР
Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы

Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Жигарева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Жигарев
Кирилл Жигарев - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Жигарев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева в ходе 72-го заседания, сообщили в подмосковном парламенте.
«
"Мособлдума в ходе 72-го заседания приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева. Решение принято на основании поступившего от него заявления", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлдумы.
Ранее депутат занимал должности заместителя председателя Московской областной думы, руководителя фракции ЛДПР и являлся членом комитета по транспорту и информационным технологиям.
После прекращения полномочий мандат будет вакантным. Дополнительные выборы проводиться не будут, кандидатура на вакантный мандат будет выдвинута в соответствии с партийным списком.
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ПолитикаКирилл ЖигаревМосковская областная думаЛДПР
 
 
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