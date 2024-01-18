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Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы
Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы - РИА Новости, 18.01.2024
Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы
Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева в ходе 72-го заседания, сообщили в подмосковном парламенте. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:23
2024-01-18T13:23
2024-01-18T13:37
политика
кирилл жигарев
московская областная дума
лдпр
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева в ходе 72-го заседания, сообщили в подмосковном парламенте. "Мособлдума в ходе 72-го заседания приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кирилла Жигарева. Решение принято на основании поступившего от него заявления", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлдумы. Ранее депутат занимал должности заместителя председателя Московской областной думы, руководителя фракции ЛДПР и являлся членом комитета по транспорту и информационным технологиям. После прекращения полномочий мандат будет вакантным. Дополнительные выборы проводиться не будут, кандидатура на вакантный мандат будет выдвинута в соответствии с партийным списком.
https://ria.ru/20231205/blotskiy-1913934337.html
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политика, кирилл жигарев, московская областная дума, лдпр
Политика, Кирилл Жигарев, Московская областная дума, ЛДПР
Депутат Жигарев досрочно сложил полномочия в ходе заседания Мособлдумы
Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Жигарева