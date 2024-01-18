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Суд проверит информацию о связях прокурора и обвинителя по делу Трампа - РИА Новости, 18.01.2024
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22:46 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/delo-1922225662.html
Суд проверит информацию о связях прокурора и обвинителя по делу Трампа
Суд проверит информацию о связях прокурора и обвинителя по делу Трампа - РИА Новости, 18.01.2024
Суд проверит информацию о связях прокурора и обвинителя по делу Трампа
Суд в штате Джорджия проверит информацию о связи местного прокурора Фани Уиллис и ее ведущего обвинителя, выступающего по делу о вмешательстве в выборы против... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:46
2024-01-18T22:46
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Суд в штате Джорджия проверит информацию о связи местного прокурора Фани Уиллис и ее ведущего обвинителя, выступающего по делу о вмешательстве в выборы против бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post. "Судья штата в рамках надзора за делом против Трампа на заседании 15 февраля заслушает доказательства о неподобающих связях окружного прокурора и ее ведущего обвинителя и нарушениях при использовании общественных средств", - сообщает издание. Ранее Уиллис уличили в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим делом против Трампа. Уиллис впервые появившись на публике после обвинений в свой адрес заявила, что все люди "небезупречные грешники, недостойные, несовершенные", и нужно позволять им "оступиться". Фигуранты дела настаивают на необходимости отстранить Уиллис и снять с них обвинения. По данным адвокатов обвиняемых, Уиллис и Уэйд вместе путешествовали по Калифорнии, Флориде и Карибским островам, а также сожительствовали в местах, не принадлежащих никому из них, поддерживая "неправильный и тайный" характер отношений. Сам Трамп назвал отвратительной эту информацию, отметив, что дело против него является "охотой на ведьм" и вмешательством в выборы со стороны действующего президента США Джо Байдена, который "не может победить честно". Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Им инкриминируется, в частности, давление на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков.
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
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в мире, джорджия, сша, джо байден, дональд трамп, калифорния
В мире, Джорджия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Калифорния
Суд проверит информацию о связях прокурора и обвинителя по делу Трампа

WP: суд проверит данные о связях местного прокурора и обвинителя по делу Трампа

© AP Photo / Alex BrandonТрамп прибыл на суд
Трамп прибыл на суд - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп прибыл на суд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Суд в штате Джорджия проверит информацию о связи местного прокурора Фани Уиллис и ее ведущего обвинителя, выступающего по делу о вмешательстве в выборы против бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.
"Судья штата в рамках надзора за делом против Трампа на заседании 15 февраля заслушает доказательства о неподобающих связях окружного прокурора и ее ведущего обвинителя и нарушениях при использовании общественных средств", - сообщает издание.
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Ранее Уиллис уличили в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим делом против Трампа. Уиллис впервые появившись на публике после обвинений в свой адрес заявила, что все люди "небезупречные грешники, недостойные, несовершенные", и нужно позволять им "оступиться".
Фигуранты дела настаивают на необходимости отстранить Уиллис и снять с них обвинения. По данным адвокатов обвиняемых, Уиллис и Уэйд вместе путешествовали по Калифорнии, Флориде и Карибским островам, а также сожительствовали в местах, не принадлежащих никому из них, поддерживая "неправильный и тайный" характер отношений.
Сам Трамп назвал отвратительной эту информацию, отметив, что дело против него является "охотой на ведьм" и вмешательством в выборы со стороны действующего президента США Джо Байдена, который "не может победить честно".
Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Им инкриминируется, в частности, давление на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков.
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