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В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником - РИА Новости, 18.01.2024
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18:58 18.01.2024 (обновлено: 21:59 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/delo-1922198980.html
В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником
В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником - РИА Новости, 18.01.2024
В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником
Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о применении физической силы к ребенку в школе в Истре, заявила старший помощник руководителя... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:58
2024-01-18T21:59
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
истра
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о применении физической силы к ребенку в школе в Истре, заявила старший помощник руководителя столичного главка ведомства Ольга Врадий. "По информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, о нарушении прав школьника и его сестры, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (статья 238 УК)", — сказала она. По словам Врадий, из публикации следует, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к 11-летнему учащемуся и его сестре, а также оказывали на них моральное давление. В итоге мальчика госпитализировали. Сейчас следователи проводят допросы и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они также пообщались с родителями детей, обучающихся в этой школе.
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россия
московская область (подмосковье)
истра
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, истра
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Ольга Врадий, Истра
В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником

СК возбудил дело после сообщений об издевательстве над учеником в школе в Истре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о применении физической силы к ребенку в школе в Истре, заявила старший помощник руководителя столичного главка ведомства Ольга Врадий.
"По информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, о нарушении прав школьника и его сестры, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (статья 238 УК)", — сказала она.
По словам Врадий, из публикации следует, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к 11-летнему учащемуся и его сестре, а также оказывали на них моральное давление. В итоге мальчика госпитализировали.
Сейчас следователи проводят допросы и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они также пообщались с родителями детей, обучающихся в этой школе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийИстра
 
 
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