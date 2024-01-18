https://ria.ru/20240118/delo-1922198980.html

В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником

В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником - РИА Новости, 18.01.2024

В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о применении физической силы к ребенку в школе в Истре, заявила старший помощник руководителя... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:58

2024-01-18T18:58

2024-01-18T21:59

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

истра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о применении физической силы к ребенку в школе в Истре, заявила старший помощник руководителя столичного главка ведомства Ольга Врадий. "По информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, о нарушении прав школьника и его сестры, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (статья 238 УК)", — сказала она. По словам Врадий, из публикации следует, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к 11-летнему учащемуся и его сестре, а также оказывали на них моральное давление. В итоге мальчика госпитализировали. Сейчас следователи проводят допросы и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они также пообщались с родителями детей, обучающихся в этой школе.

https://ria.ru/20240118/malchik-1922169116.html

россия

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, истра