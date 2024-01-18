https://ria.ru/20240118/delo-1922188534.html
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме - РИА Новости, 18.01.2024
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:22
2024-01-18T18:22
2024-01-18T21:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
москва
александр бастрыкин
петр толстой
госдума рф
одноклассники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824137_0:322:768:754_1920x0_80_0_0_14eeaf4cfe1e5f0bd113c9e16e8865ca.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах спецоперации, сообщило ведомство в Telegram-канале."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). <...> Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.Отмечается, что следователи продолжают устанавливать личности других лиц, причастных к преступлению.Накануне Баратов прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав в соцсети "Одноклассники" изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя этот инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824137_0:278:768:854_1920x0_80_0_0_ca89e65f0d216ceff66d475b46b24b97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, москва, александр бастрыкин, петр толстой, госдума рф, одноклассники
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Москва, Александр Бастрыкин, Петр Толстой, Госдума РФ, Одноклассники
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме
СК завел дело против главы узбекского землячества за унижающий бойцов СВО пост