Рейтинг@Mail.ru
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 18.01.2024 (обновлено: 21:57 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/delo-1922188534.html
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме - РИА Новости, 18.01.2024
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:22
2024-01-18T21:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
москва
александр бастрыкин
петр толстой
госдума рф
одноклассники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824137_0:322:768:754_1920x0_80_0_0_14eeaf4cfe1e5f0bd113c9e16e8865ca.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах спецоперации, сообщило ведомство в Telegram-канале."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). &lt;...&gt; Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.Отмечается, что следователи продолжают устанавливать личности других лиц, причастных к преступлению.Накануне Баратов прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав в соцсети "Одноклассники" изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя этот инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824137_0:278:768:854_1920x0_80_0_0_ca89e65f0d216ceff66d475b46b24b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, москва, александр бастрыкин, петр толстой, госдума рф, одноклассники
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Москва, Александр Бастрыкин, Петр Толстой, Госдума РФ, Одноклассники
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме

СК завел дело против главы узбекского землячества за унижающий бойцов СВО пост

© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VKУсман Баратов
Усман Баратов - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VK
Усман Баратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах спецоперации, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). <...> Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.
Отмечается, что следователи продолжают устанавливать личности других лиц, причастных к преступлению.
Накануне Баратов прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав в соцсети "Одноклассники" изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя этот инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Время землячеств в России истекло
Вчера, 08:40
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоМоскваАлександр БастрыкинПетр ТолстойГосдума РФОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала