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На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме

На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме - РИА Новости, 18.01.2024

На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:22

2024-01-18T18:22

2024-01-18T21:57

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме против главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию о яйцах и бойцах спецоперации, сообщило ведомство в Telegram-канале."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). <...> Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.Отмечается, что следователи продолжают устанавливать личности других лиц, причастных к преступлению.Накануне Баратов прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав в соцсети "Одноклассники" изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя этот инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, москва, александр бастрыкин, петр толстой, госдума рф, одноклассники