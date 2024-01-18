https://ria.ru/20240118/delegatsiya-1921961421.html

Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне

Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне - РИА Новости, 18.01.2024

Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне

Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T00:12

2024-01-18T00:12

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ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Ситуация в Европе отнюдь не становится стабильнее, причём узловые проблемы континента проистекают из доктринальных установок США и НАТО о военном сдерживании России. Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими бомбардировщиками альянса ракетных ударов по российским объектам, отработка наступательных операций НАТО на границах Союзного государства, освоение коллективным Западом территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств блока готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации", - сказала Жданова, выступая на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Видимо, задача нанести нашей стране "стратегическое поражение" окончательно затуманила рассудок западным политическим деятелям, уверовавшим в исключительность неоколониальных методов управления", - добавила представитель делегации.

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Максим Горбачев

в мире, нато, обсе, россия, сша