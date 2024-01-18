Рейтинг@Mail.ru
Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/delegatsiya-1921961421.html
Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне
Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне - РИА Новости, 18.01.2024
Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне
Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T00:12
2024-01-18T00:12
в мире
нато
обсе
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_0:145:3135:1908_1920x0_80_0_0_9b7379aabacd569bb6a62ef4a704d4d4.jpg
ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Ситуация в Европе отнюдь не становится стабильнее, причём узловые проблемы континента проистекают из доктринальных установок США и НАТО о военном сдерживании России. Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими бомбардировщиками альянса ракетных ударов по российским объектам, отработка наступательных операций НАТО на границах Союзного государства, освоение коллективным Западом территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств блока готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации", - сказала Жданова, выступая на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Видимо, задача нанести нашей стране "стратегическое поражение" окончательно затуманила рассудок западным политическим деятелям, уверовавшим в исключительность неоколониальных методов управления", - добавила представитель делегации.
https://ria.ru/20240117/oruzhie-1921767235.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_70e9b4611e7636de48bff1ea9caf0c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, обсе, россия, сша
В мире, НАТО, ОБСЕ, Россия, США
Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне

Жданова: призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов

© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Ситуация в Европе отнюдь не становится стабильнее, причём узловые проблемы континента проистекают из доктринальных установок США и НАТО о военном сдерживании России. Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими бомбардировщиками альянса ракетных ударов по российским объектам, отработка наступательных операций НАТО на границах Союзного государства, освоение коллективным Западом территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств блока готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации", - сказала Жданова, выступая на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Крыму напомнили США, что у России есть ядерное оружие
Вчера, 07:34
"Видимо, задача нанести нашей стране "стратегическое поражение" окончательно затуманила рассудок западным политическим деятелям, уверовавшим в исключительность неоколониальных методов управления", - добавила представитель делегации.
 
В миреНАТООБСЕРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала