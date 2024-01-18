Делегация России в ОБСЕ осудила призывы на Западе готовиться к войне
Жданова: призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов
© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Ситуация в Европе отнюдь не становится стабильнее, причём узловые проблемы континента проистекают из доктринальных установок США и НАТО о военном сдерживании России. Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими бомбардировщиками альянса ракетных ударов по российским объектам, отработка наступательных операций НАТО на границах Союзного государства, освоение коллективным Западом территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств блока готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации", - сказала Жданова, выступая на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Видимо, задача нанести нашей стране "стратегическое поражение" окончательно затуманила рассудок западным политическим деятелям, уверовавшим в исключительность неоколониальных методов управления", - добавила представитель делегации.