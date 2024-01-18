https://ria.ru/20240118/davos-1921972533.html

Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ

Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ

Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе стал для Киева... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T04:36

2024-01-18T04:36

2024-01-18T08:54

китай

в мире

киев

швейцария

владимир зеленский

дмитрий кулеба

politico

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе стал для Киева ударом, пишет Politico."Украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Киева", — говорится в материале.Решение представителей КНР, по словам автора, оправдано намеренным нежеланием. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой формуле мира, которую продвигает Украина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil рассказал, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240117/zelenskiy-1921957950.html

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киев

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китай, в мире, киев, швейцария, владимир зеленский, дмитрий кулеба, politico