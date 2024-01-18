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Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
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04:36 18.01.2024 (обновлено: 08:54 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/davos-1921972533.html
Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ
Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ
Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе стал для Киева... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:36
2024-01-18T08:54
китай
в мире
киев
швейцария
владимир зеленский
дмитрий кулеба
politico
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе стал для Киева ударом, пишет Politico."Украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Киева", — говорится в материале.Решение представителей КНР, по словам автора, оправдано намеренным нежеланием. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой формуле мира, которую продвигает Украина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil рассказал, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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китай, в мире, киев, швейцария, владимир зеленский, дмитрий кулеба, politico
Китай, В мире, Киев, Швейцария, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Politico
Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ

Politico назвало отказ делегации Китая встретиться с Зеленским ударом по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе стал для Киева ударом, пишет Politico.
«
"Украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Киева", — говорится в материале.
Решение представителей КНР, по словам автора, оправдано намеренным нежеланием.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой формуле мира, которую продвигает Украина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil рассказал, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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КитайВ миреКиевШвейцарияВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаPolitico
 
 
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