https://ria.ru/20240118/davankov-1922207228.html

Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей

Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей - РИА Новости, 18.01.2024

Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:59

2024-01-18T19:59

2024-01-18T19:59

выборы президента россии — 2024

общество

ипотека

россия

владислав даванков

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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют ребенка. "Нужно ипотеку льготную пересмотреть радикально. Сейчас по ней только одних субсидий на компенсацию ставки, с учетом высокой ставки Центрального банка, порядка триллиона (рублей) заложено - это в год, и меньше не будет. Поэтому ипотеку надо пересматривать, пересматривать ее таким образом. Главное - ипотека должна быть в первую очередь для молодых семей, причем тех, у которых еще нет ребенка", - сказал Даванков. Он отметил, что на принятие решения о рождении первого ребенка сказывается, когда молодая семья живет у родителей. "Не очень хочется его рожать, когда ты у родителей живешь. Поэтому это как раз решение жилищного вопроса", - добавил Даванков.

https://ria.ru/20240118/davankov-1922162438.html

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общество, ипотека, россия, владислав даванков