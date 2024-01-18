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Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей - РИА Новости, 18.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:59 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/davankov-1922207228.html
Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей
Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей - РИА Новости, 18.01.2024
Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:59
2024-01-18T19:59
выборы президента россии — 2024
общество
ипотека
россия
владислав даванков
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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют ребенка. "Нужно ипотеку льготную пересмотреть радикально. Сейчас по ней только одних субсидий на компенсацию ставки, с учетом высокой ставки Центрального банка, порядка триллиона (рублей) заложено - это в год, и меньше не будет. Поэтому ипотеку надо пересматривать, пересматривать ее таким образом. Главное - ипотека должна быть в первую очередь для молодых семей, причем тех, у которых еще нет ребенка", - сказал Даванков. Он отметил, что на принятие решения о рождении первого ребенка сказывается, когда молодая семья живет у родителей. "Не очень хочется его рожать, когда ты у родителей живешь. Поэтому это как раз решение жилищного вопроса", - добавил Даванков.
https://ria.ru/20240118/davankov-1922162438.html
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общество, ипотека, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Общество, Ипотека, Россия, Владислав Даванков
Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей

Даванков предложил ввести льготную ипотеку для семей, планирующих ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют ребенка.
"Нужно ипотеку льготную пересмотреть радикально. Сейчас по ней только одних субсидий на компенсацию ставки, с учетом высокой ставки Центрального банка, порядка триллиона (рублей) заложено - это в год, и меньше не будет. Поэтому ипотеку надо пересматривать, пересматривать ее таким образом. Главное - ипотека должна быть в первую очередь для молодых семей, причем тех, у которых еще нет ребенка", - сказал Даванков.
Он отметил, что на принятие решения о рождении первого ребенка сказывается, когда молодая семья живет у родителей.
"Не очень хочется его рожать, когда ты у родителей живешь. Поэтому это как раз решение жилищного вопроса", - добавил Даванков.
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Даванков заявил, что посетит 35 городов в ходе своей избирательной кампании
Вчера, 16:56
 
Выборы президента России — 2024ОбществоИпотекаРоссияВладислав Даванков
 
 
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