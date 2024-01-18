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Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами - РИА Новости, 18.01.2024
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16:11 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/daniya-1922147883.html
Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами
Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами - РИА Новости, 18.01.2024
Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами
Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:11
2024-01-18T16:11
в мире
йемен
сша
ларс лёкке расмуссен
дания
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена. "Дания присоединится к возглавляемой США коалиции из шести стран, созданной для борьбы с йеменскими хуситами из-за атак на торговые суда в Красном море", - говорится в сообщении агентства. По данным Рейтер, вклад Дании будет состоять "из одного штабного офицера". Ранее министр иностранных дел Дании Расмуссен заявил, что правительство страны полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания". Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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в мире, йемен, сша, ларс лёкке расмуссен, дания, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Дания, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами

МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами, направит военного

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.
"Дания присоединится к возглавляемой США коалиции из шести стран, созданной для борьбы с йеменскими хуситами из-за атак на торговые суда в Красном море", - говорится в сообщении агентства.
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По данным Рейтер, вклад Дании будет состоять "из одного штабного офицера".
Ранее министр иностранных дел Дании Расмуссен заявил, что правительство страны полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания".
Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
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