Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами
МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами, направит военного
Флаг Дании. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.
"Дания присоединится к возглавляемой США коалиции из шести стран, созданной для борьбы с йеменскими хуситами из-за атак на торговые суда в Красном море", - говорится в сообщении агентства.
По данным Рейтер, вклад Дании будет состоять "из одного штабного офицера".
Ранее министр иностранных дел Дании Расмуссен заявил, что правительство страны полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания".
Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.