https://ria.ru/20240118/crimea-1922210813.html
Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на ТЭС
Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на ТЭС - РИА Новости, 18.01.2024
Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на ТЭС
Часть республики Крым осталось без электроснабжения из-за отключения оборудования на Балаклавской электростанции, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:28
2024-01-18T20:28
2024-01-18T20:28
происшествия
жкх
севастополь
республика крым
сергей аксенов (политик)
михаил развозжаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Часть республики Крым осталось без электроснабжения из-за отключения оборудования на Балаклавской электростанции, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.Два энергоблока Балаклавской электростанции отключились из-за ложного срабатывания газового оборудования, электроэнергию в регион подадут в течение часа, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. "В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты", - написал Аксёнов.
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происшествия, жкх, севастополь, республика крым, сергей аксенов (политик), михаил развозжаев
Происшествия, ЖКХ, Севастополь, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Михаил Развозжаев
Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на ТЭС
Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на Балаклавской ТЭС