https://ria.ru/20240118/crimea-1922210813.html

Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на ТЭС

Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на ТЭС - РИА Новости, 18.01.2024

Часть Крыма осталась без света из-за отключения оборудования на ТЭС

Часть республики Крым осталось без электроснабжения из-за отключения оборудования на Балаклавской электростанции, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:28

2024-01-18T20:28

2024-01-18T20:28

происшествия

жкх

севастополь

республика крым

сергей аксенов (политик)

михаил развозжаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Часть республики Крым осталось без электроснабжения из-за отключения оборудования на Балаклавской электростанции, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.Два энергоблока Балаклавской электростанции отключились из-за ложного срабатывания газового оборудования, электроэнергию в регион подадут в течение часа, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. "В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты", - написал Аксёнов.

https://ria.ru/20240118/sberbank-1922160732.html

севастополь

республика крым

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происшествия, жкх, севастополь, республика крым, сергей аксенов (политик), михаил развозжаев