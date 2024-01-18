https://ria.ru/20240118/chernayadyra-1922024716.html

Ученый прокомментировал обнаружение новой "самой старой" черной дыры

Ученый прокомментировал обнаружение новой "самой старой" черной дыры - РИА Новости, 18.01.2024

Ученый прокомментировал обнаружение новой "самой старой" черной дыры

Обнаруженная недавно самая старая черная дыра не перевернет научные представления о таких объектах, но сможет подтвердить одну из многочисленных моделей их... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:25

2024-01-18T11:25

2024-01-18T12:55

космос - риа наука

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Обнаруженная недавно самая старая черная дыра не перевернет научные представления о таких объектах, но сможет подтвердить одну из многочисленных моделей их возникновения, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Сергей Пилипенко.Об обнаружении самой старой черной дыры заявил накануне Кембриджский университет. Сделать это помог американский телескоп "Джеймс Уэбб". По информации ученых, черная дыра возникла более 13 миллиардов лет назад, она на 40 миллионов лет старше предыдущей рекордсменки, об обнаружении которой объявляли в ноябре. По словам специалистов, массивность черной дыры ставит под вопрос существующие предположения о формировании и росте этих объектов. "Есть разные модели. Некоторые из них дают и очень раннее образование черных дыр. Кроме того, есть модели, в которых черные дыры вообще могли образоваться на стадии так называемой горячей вселенной, то есть когда Большой взрыв только-только произошел и еще газ ионизованный, температура в сотни тысяч градусов, и при определенных начальных условиях в космологии могут родиться черные дыры. Тогда они будут гораздо старше, чем любые звезды и галактики, то есть, по сути, ровесники Вселенной", — сказал Пилипенко.Он добавил, что моделей образования черных дыр много и ученые точно не знают, как возникали самые старые из них. Условия в ту эпоху отличались от современных, тяжелых элементов еще не было, существовали в основном только водород и гелий.Кроме того, определить возраст черной дыры довольно сложно, отметил ученый. В случае с телескопом "Джеймс Уэбб" это удается за счет того, что аппарат наблюдает черные дыры на очень больших расстояниях."А раз расстояние большое, то свет от черной дыры до нас шел очень долго, а значит, мы можем посчитать возраст, когда черная дыра, не сама она, а ее окрестности излучили тот свет, который "Джеймс Уэбб" сейчас видит. Вот это называют возрастом черной дыры, то есть то расстояние, на котором она находится", — пояснил собеседник агентства.Разницу в 40 миллионов лет между возрастом недавно обнаруженной черной дыры и той, что считалась самой старой раньше, он назвал небольшой по меркам Вселенной. Но в ту эпоху, когда появились эти черные дыры, сама Вселенная существовала лишь несколько сотен миллионов лет. На этом фоне такая разница будет довольно значительной и достаточной для того, чтобы подтвердить некоторые модели образования черных дыр, заключил ученый.

https://ria.ru/20231214/chernaya_dyra-1915543523.html

https://ria.ru/20221201/kosmos-1835381602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука