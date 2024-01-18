https://ria.ru/20240118/caesar-1922124574.html

Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием

Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием - РИА Новости, 18.01.2024

Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием

Обещанные Францией Киеву новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу почти в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Украина проигрывает и даже США... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:13

2024-01-18T15:13

2024-01-18T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

себастьян лекорню

флориан филиппо

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Обещанные Францией Киеву новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу почти в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Украина проигрывает и даже США отказываются от поставок ей вооружений, - безумие, которое нужно прекратить, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне министр обороны страны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция в 2024 году намерена произвести 78 новых гаубиц Caesar для Украины. "Франция произведёт 78 Caesar для Украины [Владимира] Зеленского… Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО", - написал политик в X. Филиппо привел слова официального представителя Nexter, компании-производителя гаубиц, Александра Дюпьи, согласно которым стоимость производства одной гаубицы составляет порядка 5 миллионов евро. "Каждая гаубица стоит 5 миллионов евро, что означает 390 миллионов евро – стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", - отметил Филиппо. Накануне Лекорню также заявил, что Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar. В ноябре министр сообщал, что Франция ведёт переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в особенности Caesar. По его словам, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Он добавил, что у Украины имеется порядка 50 гаубиц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240118/aviabomby-1922020274.html

https://ria.ru/20240118/snaryady-1921978331.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, себастьян лекорню, флориан филиппо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр