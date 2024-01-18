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Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/caesar-1922124574.html
Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием
Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием - РИА Новости, 18.01.2024
Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием
Обещанные Францией Киеву новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу почти в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Украина проигрывает и даже США... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:13
2024-01-18T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
себастьян лекорню
флориан филиппо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Обещанные Францией Киеву новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу почти в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Украина проигрывает и даже США отказываются от поставок ей вооружений, - безумие, которое нужно прекратить, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне министр обороны страны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция в 2024 году намерена произвести 78 новых гаубиц Caesar для Украины. "Франция произведёт 78 Caesar для Украины [Владимира] Зеленского… Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО", - написал политик в X. Филиппо привел слова официального представителя Nexter, компании-производителя гаубиц, Александра Дюпьи, согласно которым стоимость производства одной гаубицы составляет порядка 5 миллионов евро. "Каждая гаубица стоит 5 миллионов евро, что означает 390 миллионов евро – стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", - отметил Филиппо. Накануне Лекорню также заявил, что Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar. В ноябре министр сообщал, что Франция ведёт переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в особенности Caesar. По его словам, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Он добавил, что у Украины имеется порядка 50 гаубиц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240118/aviabomby-1922020274.html
https://ria.ru/20240118/snaryady-1921978331.html
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в мире, украина, франция, себастьян лекорню, флориан филиппо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Себастьян Лекорню, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием

Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Обещанные Францией Киеву новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу почти в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Украина проигрывает и даже США отказываются от поставок ей вооружений, - безумие, которое нужно прекратить, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне министр обороны страны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция в 2024 году намерена произвести 78 новых гаубиц Caesar для Украины.
Авиабомба AASM
Министр обороны Франции рассказал о поставках авиабомб AASM Украине
Вчера, 11:06
"Франция произведёт 78 Caesar для Украины [Владимира] Зеленского… Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО", - написал политик в X.
Филиппо привел слова официального представителя Nexter, компании-производителя гаубиц, Александра Дюпьи, согласно которым стоимость производства одной гаубицы составляет порядка 5 миллионов евро. "Каждая гаубица стоит 5 миллионов евро, что означает 390 миллионов евро – стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", - отметил Филиппо.
155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине
Вчера, 06:57
Накануне Лекорню также заявил, что Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar. В ноябре министр сообщал, что Франция ведёт переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в особенности Caesar. По его словам, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Он добавил, что у Украины имеется порядка 50 гаубиц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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23 октября 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияСебастьян ЛекорнюФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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