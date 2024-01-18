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Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR, заявили во Франции - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:04 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/caesar-1921967794.html
Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR, заявили во Франции
Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR, заявили во Франции - РИА Новости, 18.01.2024
Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR, заявили во Франции
Украина приобрела еще шесть гаубиц CAESAR, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:04
2024-01-18T02:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
себастьян лекорню
нато
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украина приобрела еще шесть гаубиц CAESAR, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien. В ноябре министр сообщал, что Франция ведёт переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в особенности CAESAR. По его словам, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Он добавил, что у Украины имеется порядка 50 гаубиц. Министр отметил, что Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе. "Сама Украина готова вложить немного своих средств: она только что приобрела на собственные средства шесть CAESAR, чтобы положить начало инициативе", - добавил Лекорню. Он также указал на то, что в первой половине этого года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp. По словам министра, эти ракеты были адаптированы для их запуска с украинских самолетов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240117/zakharova-1921796566.html
https://ria.ru/20240117/dogovor-1921753202.html
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в мире, украина, франция, себастьян лекорню, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Себастьян Лекорню, НАТО
Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR, заявили во Франции

Глава Минобороны Франции Лекорню: Украина приобрела еще шесть гаубиц CAESAR

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украина приобрела еще шесть гаубиц CAESAR, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien.
В ноябре министр сообщал, что Франция ведёт переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в особенности CAESAR. По его словам, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Он добавил, что у Украины имеется порядка 50 гаубиц.
Министр отметил, что Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.
"Сама Украина готова вложить немного своих средств: она только что приобрела на собственные средства шесть CAESAR, чтобы положить начало инициативе", - добавил Лекорню.
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Он также указал на то, что в первой половине этого года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp. По словам министра, эти ракеты были адаптированы для их запуска с украинских самолетов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияСебастьян ЛекорнюНАТО
 
 
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