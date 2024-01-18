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Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском - РИА Новости, 18.01.2024

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:33

2024-01-18T05:33

2024-01-18T05:33

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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении, на одном из участков, разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что боевую задачу выполнил расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад". По данным МО РФ, артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно используют тактику артиллерийской "карусели", чем дезориентируют противника, заставляют тратить боеприпасы и рассекречивать позиции огневых точек. "Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

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Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность