Рейтинг@Mail.ru
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/bronetransporter-1921974969.html
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском - РИА Новости, 18.01.2024
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском
Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:33
2024-01-18T05:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении, на одном из участков, разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что боевую задачу выполнил расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад". По данным МО РФ, артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно используют тактику артиллерийской "карусели", чем дезориентируют противника, заставляют тратить боеприпасы и рассекречивать позиции огневых точек. "Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240118/vertolety-1921974064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении, на одном из участков, разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что боевую задачу выполнил расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад". По данным МО РФ, артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно используют тактику артиллерийской "карусели", чем дезориентируют противника, заставляют тратить боеприпасы и рассекречивать позиции огневых точек.
"Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Российские вертолеты уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала