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Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском - РИА Новости, 18.01.2024
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском
Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:33
2024-01-18T05:33
2024-01-18T05:33
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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении, на одном из участков, разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что боевую задачу выполнил расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад". По данным МО РФ, артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно используют тактику артиллерийской "карусели", чем дезориентируют противника, заставляют тратить боеприпасы и рассекречивать позиции огневых точек. "Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил британский бронетранспортер под Купянском
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении, на одном из участков, разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что боевую задачу выполнил расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад". По данным МО РФ, артиллеристы на данном участке фронта круглосуточно используют тактику артиллерийской "карусели", чем дезориентируют противника, заставляют тратить боеприпасы и рассекречивать позиции огневых точек.
"Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
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