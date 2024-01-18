https://ria.ru/20240118/britanets-1921968069.html
При обстреле иракского Эрбиля погиб британский гражданин
При обстреле иракского Эрбиля погиб британский гражданин - РИА Новости, 18.01.2024
При обстреле иракского Эрбиля погиб британский гражданин
Британский гражданин погиб при обстреле Ираном иракского Эрбиля в ночь на 16 января, говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании по итогам РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:08
2024-01-18T02:08
2024-01-18T02:08
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хосейн амир абдоллахиян
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Британский гражданин погиб при обстреле Ираном иракского Эрбиля в ночь на 16 января, говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании по итогам встречи главы британского МИД Дэвида Кэмерона с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "Министр иностранных дел осудил нападения в Эрбиле в Ираке, в результате которых погиб гражданин Великобритании и Ирака Карам Микаэл. Подобные нападения нарушают суверенитет других государств", - говорится в заявлении. Отмечается, что Кэмерон также подчеркнул незаконность нападений хуситов на суда в Красном море и призвал Иран использовать свое влияние, чтобы предотвратить новые атаки со стороны йеменского движения. Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак КСИР на объекты в городе стали четыре человека, шесть получили ранения. КСИР заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эрбиль, иран, великобритания, хосейн амир абдоллахиян, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Эрбиль, Иран, Великобритания, Хосейн Амир Абдоллахиян, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При обстреле иракского Эрбиля погиб британский гражданин
При обстреле Ираном Эрбиля в ночь на 16 января погиб гражданин Британии