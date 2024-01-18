https://ria.ru/20240118/briks-1922026819.html

Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее

Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее

Около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения очень большое будущее, Россия, в свою очередь, будет уделять внимание, чтобы новые члены БРИКС... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:32

2024-01-18T11:32

2024-01-18T11:35

в мире

россия

брикс

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения очень большое будущее, Россия, в свою очередь, будет уделять внимание, чтобы новые члены БРИКС органично вписывались в работу структуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу", - заявил Лавров на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.По его словам, "более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у этого объединения с глобальным составом участников мы видим очень большое будущее".

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, брикс, сергей лавров