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Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее - РИА Новости, 18.01.2024
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11:32 18.01.2024 (обновлено: 11:35 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/briks-1922026819.html
Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее
Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее
Около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения очень большое будущее, Россия, в свою очередь, будет уделять внимание, чтобы новые члены БРИКС... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:32
2024-01-18T11:35
в мире
россия
брикс
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения очень большое будущее, Россия, в свою очередь, будет уделять внимание, чтобы новые члены БРИКС органично вписывались в работу структуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу", - заявил Лавров на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.По его словам, "более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у этого объединения с глобальным составом участников мы видим очень большое будущее".
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в мире, россия, брикс, сергей лавров
В мире, Россия, БРИКС, Сергей Лавров
Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее

Лавров: до 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у него большое будущее

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения очень большое будущее, Россия, в свою очередь, будет уделять внимание, чтобы новые члены БРИКС органично вписывались в работу структуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу", - заявил Лавров на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.
По его словам, "более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у этого объединения с глобальным составом участников мы видим очень большое будущее".
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В миреРоссияБРИКССергей Лавров
 
 
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