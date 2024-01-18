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Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос - РИА Новости, 18.01.2024
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23:37 18.01.2024 (обновлено: 23:51 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/biden-1922228734.html
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос - РИА Новости, 18.01.2024
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос
Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T23:37
2024-01-18T23:51
сша
джо байден
северная каролина
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за время его президентства. "Инфляция продолжает снижаться, ставки по ипотеке падают и упадут еще больше", — заявил американский президент во время выступления в Северной Каролине.В действительности на момент прихода Байдена к власти в начале января 2021 года средняя ставка по ипотеке в США на 30 лет, по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, составляла 2,65% годовых. После этого показатель вырос и к октябрю 2023 года достиг 7,8% годовых. Лишь за последние два месяца ее уровень незначительно снизился, в настоящее время он составляет около 6,6%.
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сша, джо байден, северная каролина, в мире
США, Джо Байден, Северная Каролина, В мире
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос

Байден заявил о падении стоимости ипотеки в США, хотя ставка выросла в 2,5 раза

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за время его президентства.
"Инфляция продолжает снижаться, ставки по ипотеке падают и упадут еще больше", — заявил американский президент во время выступления в Северной Каролине.
В действительности на момент прихода Байдена к власти в начале января 2021 года средняя ставка по ипотеке в США на 30 лет, по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, составляла 2,65% годовых. После этого показатель вырос и к октябрю 2023 года достиг 7,8% годовых. Лишь за последние два месяца ее уровень незначительно снизился, в настоящее время он составляет около 6,6%.
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