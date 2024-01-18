https://ria.ru/20240118/biden-1922228734.html
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос - РИА Новости, 18.01.2024
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос
Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T23:37
2024-01-18T23:37
2024-01-18T23:51
сша
джо байден
северная каролина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за время его президентства. "Инфляция продолжает снижаться, ставки по ипотеке падают и упадут еще больше", — заявил американский президент во время выступления в Северной Каролине.В действительности на момент прихода Байдена к власти в начале января 2021 года средняя ставка по ипотеке в США на 30 лет, по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, составляла 2,65% годовых. После этого показатель вырос и к октябрю 2023 года достиг 7,8% годовых. Лишь за последние два месяца ее уровень незначительно снизился, в настоящее время он составляет около 6,6%.
https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html
сша
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, северная каролина, в мире
США, Джо Байден, Северная Каролина, В мире
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос
Байден заявил о падении стоимости ипотеки в США, хотя ставка выросла в 2,5 раза