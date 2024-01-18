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Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос

Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос - РИА Новости, 18.01.2024

Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос

Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T23:37

2024-01-18T23:37

2024-01-18T23:51

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джо байден

северная каролина

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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за время его президентства. "Инфляция продолжает снижаться, ставки по ипотеке падают и упадут еще больше", — заявил американский президент во время выступления в Северной Каролине.В действительности на момент прихода Байдена к власти в начале января 2021 года средняя ставка по ипотеке в США на 30 лет, по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, составляла 2,65% годовых. После этого показатель вырос и к октябрю 2023 года достиг 7,8% годовых. Лишь за последние два месяца ее уровень незначительно снизился, в настоящее время он составляет около 6,6%.

https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html

сша

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сша, джо байден, северная каролина, в мире