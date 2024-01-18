https://ria.ru/20240118/besporyadki-1922169452.html

Суд арестовал двоих участников беспорядков в Баймаке

Суд арестовал двоих участников беспорядков в Баймаке - РИА Новости, 18.01.2024

Суд арестовал двоих участников беспорядков в Баймаке

Кировский районный суд Уфы арестовал ещё двоих задержанных участников беспорядков в башкирском городе Баймак, сообщили в суде. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:16

2024-01-18T17:16

2024-01-18T17:25

происшествия

баймак

уфа

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 18 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы арестовал ещё двоих задержанных участников беспорядков в башкирском городе Баймак, сообщили в суде. Массовые беспорядки произошли 15 и 17 января перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. Ранее в четверг Кировский суд Уфы арестовал 6 участников несанкционированного митинга перед зданием суда Баймака, который прошел 15 января. В суде уточняют, что рассмотрели еще два материала за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга 15 января перед зданием суда Баймака. "Постановлением суда Юлдашев признан виновными в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток, Идельбаев также признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток", - говорится в сообщении суда.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html

https://ria.ru/20240117/liniya-1921936847.html

баймак

уфа

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происшествия, баймак, уфа, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)