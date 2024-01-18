https://ria.ru/20240118/bespilotnik-1921966295.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 18.01.2024

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

В городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:45

2024-01-18T01:45

2024-01-18T02:11

москва

происшествия

специальная военная операция на украине

сергей собянин

вооруженные силы украины

подольск

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240117/bespilotniki-1921953521.html

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Максим Горбачев

москва, происшествия, сергей собянин, вооруженные силы украины, подольск, россия