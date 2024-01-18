https://ria.ru/20240118/bespilotnik-1921966295.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 18.01.2024
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
В городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:45
2024-01-18T01:45
2024-01-18T02:11
москва
происшествия
специальная военная операция на украине
сергей собянин
вооруженные силы украины
подольск
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву