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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 18.01.2024
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01:45 18.01.2024 (обновлено: 02:11 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/bespilotnik-1921966295.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 18.01.2024
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
В городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:45
2024-01-18T02:11
москва
происшествия
специальная военная операция на украине
сергей собянин
вооруженные силы украины
подольск
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
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москва, происшествия, сергей собянин, вооруженные силы украины, подольск, россия
Москва, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Подольск, Россия
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал градоначальник.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияСергей СобянинВооруженные силы УкраиныПодольскРоссия
 
 
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