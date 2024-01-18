https://ria.ru/20240118/belgorod-1922118453.html
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности - РИА Новости, 18.01.2024
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности
Начальник ГУМЧС по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, что в случае получения сигнала о ракетной опасности нужно не выходить на улицу, даже если... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:53
2024-01-18T14:53
2024-01-18T14:54
специальная военная операция на украине
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сергей потапов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Начальник ГУМЧС по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, что в случае получения сигнала о ракетной опасности нужно не выходить на улицу, даже если опаздываете на работу. "Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймёт, тогда, соответственно в органы власти обратиться, чтобы защитить вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю. Время поступления сигнала об опасности зафиксировано: во сколько поступил и до которого часа продлился, это основание для того, чтобы к вам не применялись никакие меры", - сказал Потапов журналистам на пресс-конференции в четверг. По его словам, пока опасность не минует, нужно оставаться в безопасном месте, таком как квартира или дом, подсобное помещение, можно укрыться в ванной комнате. После получения информации об отмене опасности можно отправляться на работу. Глава МЧС также подчеркнул, что если раньше использовалось несколько уведомлений об угрозе и авиационной опасности, однако на последнем заседании оперштаба было решено закрепить термин "ракетная опасность" и использовать только его для информирования жителей. "На заседании оперативного штаба под руководством губернатора было принято решение об одном сигнале: ракетная опасность. Потому что люди спрашивают: в чем разница? Что делать? При этом действия одни и те же", - заявил Потапов.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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общество, белгород, белгородская область, сергей потапов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгород, Белгородская область, Сергей Потапов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности
Потапов: при ракетной опасности в Белгороде нужно оставаться в безопасном месте
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Начальник ГУМЧС по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, что в случае получения сигнала о ракетной опасности нужно не выходить на улицу, даже если опаздываете на работу.
"Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймёт, тогда, соответственно в органы власти обратиться, чтобы защитить вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю. Время поступления сигнала об опасности зафиксировано: во сколько поступил и до которого часа продлился, это основание для того, чтобы к вам не применялись никакие меры", - сказал Потапов журналистам на пресс-конференции в четверг.
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По его словам, пока опасность не минует, нужно оставаться в безопасном месте, таком как квартира или дом, подсобное помещение, можно укрыться в ванной комнате. После получения информации об отмене опасности можно отправляться на работу.
Глава МЧС
также подчеркнул, что если раньше использовалось несколько уведомлений об угрозе и авиационной опасности, однако на последнем заседании оперштаба было решено закрепить термин "ракетная опасность" и использовать только его для информирования жителей.
"На заседании оперативного штаба под руководством губернатора было принято решение об одном сигнале: ракетная опасность. Потому что люди спрашивают: в чем разница? Что делать? При этом действия одни и те же", - заявил Потапов.
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