https://ria.ru/20240118/belgorod-1922113552.html

В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления

В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления - РИА Новости, 18.01.2024

В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления

Белгородские власти восстановили около 90% остекления квартир и домов, поврежденного при обстрелах после 29 декабря, оставшуюся работу выполнят до конца... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:40

2024-01-18T14:40

2024-01-18T14:57

специальная военная операция на украине

белгород

валентин демидов

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Белгородские власти восстановили около 90% остекления квартир и домов, поврежденного при обстрелах после 29 декабря, оставшуюся работу выполнят до конца следующей недели, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. "На сегодня из 4320 кв метров остекления квартир и индивидуальных домов восстановлено 3805 кв метров, или 88%. Подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме... Работы завершим до конца следующей недели", - сообщил Демидов. По словам мэра, в многоквартирных домах осталось остеклить 5% поврежденных окон и 24% балконов, а в индивидуальных домах - 16% остекления. По докладу заммэра Василия Голикова, с 29 декабря порядка 1140 жилых помещений повреждены в Белгороде в результате украинских обстрелов. Более 4000 квадратных метров остекления требуют замены, повреждено 637 автомобилей. На помощь в восстановлении города привлекались строительные бригады из других районов области. Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.

https://ria.ru/20240118/belgorod-1921983832.html

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белгород, валентин демидов, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины