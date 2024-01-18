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В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 18.01.2024 (обновлено: 14:57 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/belgorod-1922113552.html
В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления
В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления - РИА Новости, 18.01.2024
В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления
Белгородские власти восстановили около 90% остекления квартир и домов, поврежденного при обстрелах после 29 декабря, оставшуюся работу выполнят до конца... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:40
2024-01-18T14:57
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Белгородские власти восстановили около 90% остекления квартир и домов, поврежденного при обстрелах после 29 декабря, оставшуюся работу выполнят до конца следующей недели, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. "На сегодня из 4320 кв метров остекления квартир и индивидуальных домов восстановлено 3805 кв метров, или 88%. Подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме... Работы завершим до конца следующей недели", - сообщил Демидов. По словам мэра, в многоквартирных домах осталось остеклить 5% поврежденных окон и 24% балконов, а в индивидуальных домах - 16% остекления. По докладу заммэра Василия Голикова, с 29 декабря порядка 1140 жилых помещений повреждены в Белгороде в результате украинских обстрелов. Более 4000 квадратных метров остекления требуют замены, повреждено 637 автомобилей. На помощь в восстановлении города привлекались строительные бригады из других районов области. Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
https://ria.ru/20240118/belgorod-1921983832.html
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белгород, валентин демидов, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде после обстрелов восстановили около 90 процентов остекления

Демидов: в Белгороде после обстрелов восстановили около 90 % остекления квартир

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramМногоквартирный дом, подвергшийся обстрелу в Белгороде после остекления
Многоквартирный дом, подвергшийся обстрелу в Белгороде после остекления - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Многоквартирный дом, подвергшийся обстрелу в Белгороде после остекления
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Белгородские власти восстановили около 90% остекления квартир и домов, поврежденного при обстрелах после 29 декабря, оставшуюся работу выполнят до конца следующей недели, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.
"На сегодня из 4320 кв метров остекления квартир и индивидуальных домов восстановлено 3805 кв метров, или 88%. Подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме... Работы завершим до конца следующей недели", - сообщил Демидов.
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По словам мэра, в многоквартирных домах осталось остеклить 5% поврежденных окон и 24% балконов, а в индивидуальных домах - 16% остекления.
По докладу заммэра Василия Голикова, с 29 декабря порядка 1140 жилых помещений повреждены в Белгороде в результате украинских обстрелов. Более 4000 квадратных метров остекления требуют замены, повреждено 637 автомобилей. На помощь в восстановлении города привлекались строительные бригады из других районов области.
Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВалентин ДемидовБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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