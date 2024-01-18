https://ria.ru/20240118/belgorod-1922062246.html

Власти Белгорода отменили проведение крещенских купаний

Власти Белгорода отменили проведение крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2024

Власти Белгорода отменили проведение крещенских купаний

Власти Белгорода приняли решение не проводить на территории города крещенские купания в связи со сложившейся оперативной обстановкой, рассказал начальник ГУ МЧС РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:57

2024-01-18T12:57

2024-01-18T12:57

общество

белгород

россия

белгородская область

сергей потапов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Власти Белгорода приняли решение не проводить на территории города крещенские купания в связи со сложившейся оперативной обстановкой, рассказал начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов. "В этом году количество организованных мест (в целом в регионе – ред.) будет меньше, в прошлом году их было 98, в этом году их 89. Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий", - сказал он журналистам на пресс-конференции в четверг. Он уточнил, что 8 мест для купания в городе Белгороде и одно в селе Шопино Яковлевского округа оборудованы не будут. Потапов добавил, что в приграничных районах, как и в прошлом году, не будут проводиться крещенские купания. Глава регионального МЧС призвал граждан отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности. По словам Потапова, на территориях, где оборудованы места для купания, главы администрации городов и сельских поселений создадут места для того, чтобы люди могли согреться, переодеться и выпить горячего чая. Во время празднования Крещения спасатели, водолазы, сотрудники полиции и медики будут работать круглосуточно.

https://ria.ru/20240118/kupanie-1922058777.html

белгород

россия

белгородская область

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общество, белгород, россия, белгородская область, сергей потапов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)