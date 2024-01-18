https://ria.ru/20240118/belgorod-1921985289.html

Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода

Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода - РИА Новости, 18.01.2024

Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода

Жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:45

2024-01-18T08:45

2024-01-18T09:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава", — говорится в публикации.Раненую доставили в белгородскую городскую больницу № 2, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, в селе Мясоедово при обстреле в одном частном доме выбило окна, в другом — разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работают аварийные и оперативные службы, представители властей обходят все дома, чтобы уточнить информацию.В четверг утром ВСУ выпустили десять ракет по Белгороду и Белгородскому району, российская система ПВО сбила все снаряды.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.Тридцатого декабря киевский режим нанес удар по центру Белгорода ракетами с кассетными частями и реактивными снарядами чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, более ста пострадали. На следующий день российские военные сообщили об ответном ударе по военным объектам на Украине.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины