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Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода - РИА Новости, 18.01.2024
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08:45 18.01.2024 (обновлено: 09:08 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/belgorod-1921985289.html
Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода
Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода - РИА Новости, 18.01.2024
Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода
Жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:45
2024-01-18T09:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава&quot;, — говорится в публикации.Раненую доставили в белгородскую городскую больницу № 2, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, в селе Мясоедово при обстреле в одном частном доме выбило окна, в другом — разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работают аварийные и оперативные службы, представители властей обходят все дома, чтобы уточнить информацию.В четверг утром ВСУ выпустили десять ракет по Белгороду и Белгородскому району, российская система ПВО сбила все снаряды.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.Тридцатого декабря киевский режим нанес удар по центру Белгорода ракетами с кассетными частями и реактивными снарядами чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, более ста пострадали. На следующий день российские военные сообщили об ответном ударе по военным объектам на Украине.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода

Гладков: женщина получила ранение при новом обстреле ВСУ Белгорода

© ДЕМИДОВ/TelegramАвтомобиль экстренной службы
Автомобиль экстренной службы
© ДЕМИДОВ/Telegram
Автомобиль экстренной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава", — говорится в публикации.

Раненую доставили в белгородскую городскую больницу № 2, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в селе Мясоедово при обстреле в одном частном доме выбило окна, в другом — разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работают аварийные и оперативные службы, представители властей обходят все дома, чтобы уточнить информацию.
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В четверг утром ВСУ выпустили десять ракет по Белгороду и Белгородскому району, российская система ПВО сбила все снаряды.
Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
Тридцатого декабря киевский режим нанес удар по центру Белгорода ракетами с кассетными частями и реактивными снарядами чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, более ста пострадали. На следующий день российские военные сообщили об ответном ударе по военным объектам на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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